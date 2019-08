Dan detenciÃ³n domiciliaria a Revilla con derecho al trabajo

Fotografia: Opini贸n Agrandar la foto + Twittear Detenci贸n domiciliaria con arraigo y derecho al trabajo para el alcalde Luis Revilla fue lo que determin贸 el juez primero de Anticorrupci贸n de El Alto, Ronaldo Chaca. Gran cantidad de ciudadanos estuvieron fuera del tribunal para expresar al Alcalde su apoyo. Maricruz Ribera, su esposa, no pudo evitar las l谩grimas tras 聽dejar la audiencia. "Est谩 en marcha una auditor铆a (...) que est谩 siendo contratada por el Gobierno para establecer justamente las causas, las responsabilidades y los efectos que ha tenido el deslizamiento. Por lo tanto, no hay forma de que, sin hacer ese trabajo t茅cnico, ese trabajo detallado, 聽se establezca 聽cu谩les son las causas, cu谩les son los responsables y cu谩les son los efectos (del deslizamiento)", declar贸 Revilla al t茅rmino de la audiencia. El Alcalde fue imputado por 聽incumplimiento de deberes y delitos contra la salud p煤blica por el caso de rebalse del relleno sanitario de Alpacoma. El hecho ocurri贸 el mes de enero del presente a帽o. 聽El alcalde de Achocalla, donde se ubica el relleno, D谩maso Ninaja, fue quien present贸 la denuncia en la ciudad de El Alto. El 30 de julio el Ministerio P煤blico present贸 la imputaci贸n formal. El Alcalde afirm贸 que cumplir谩 la determinaci贸n del juez, y que tambi茅n la apelar谩, ya que la considera injustificada. "Vamos a seguir nosotros, s铆, los procedimientos legales, y los procedimientos legales implican acudir a una apelaci贸n como corresponde", afirm贸 Revilla. La audiencia comenz贸 a las 14:30 y dur贸 cinco horas. Desde 聽las 13:45, 聽grupos de ciudadanos 聽iniciaron vigilias 聽en siete 聽puntos de la ciudad 聽para expresar su apoyo a Revilla. Unos se reunieron en puertas de la Alcald铆a pace帽a y 聽otros se dieron cita en el cruce a 聽Viacha y la parada del telef茅rico Morado para acompa帽ar al burgomaestre hasta los juzgados de El Alto. En el camino, corearon: "Lucho, amigo, La Paz est谩 contigo". Al t茅rmino de la audiencia, se observaron rostros de preocupaci贸n en los 聽seguidores del Alcalde, pues uno a uno se iban enterando de la determinaci贸n del juez Chaca. El Alcalde, con evidentes signos de molestia e impotencia en su rostro, trat贸 de salir del lugar por la puerta trasera. Periodistas y seguidores suyos trataron de darle alcance entre empujones, ca铆das y repetidos golpes contra las puertas. El burgomaestre, tras unas breves palabras pidiendo calma a sus seguidores, tom贸 la mano de su esposa y se retir贸 del lugar. "Es una persecuci贸n pol铆tica contra quienes pensamos distinto al Gobierno. (...) Se trata verdaderamente de una persecuci贸n que la vamos a denunciar ante instancias internacionales, porque verdaderamente se est谩 cometiendo un exceso y un abuso", asegur贸 la autoridad en una anterior declaraci贸n en la que rechaz贸 los cargos en su contra. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario