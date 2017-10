Debate sobre la repostulación se traslada a la OEA

Agrandar la foto + Twittear El oficialismo y la oposición acuden a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para defender y denunciar el recurso constitucional que busca la repostulación de Evo Morales. Hoy, la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, y el ministro Héctor Arce intervendrán ante el pleno del Consejo Permanente. Mañana, opositores presentarán una petición a la CIDH. De acuerdo con la agenda programada, los miembros del Gobierno, representados por la presidenta de la diputada Montaño y el ministro Arce, serán recibidos, por el Consejo hoy desde las 11:00. Los representantes del oficialismo expresaron que en el encuentro denunciarán sobre una supuesta injerencia del secretario General de la OEA, Luis Almagro, en el tema de repostulación, por señalar que es importante que se respete la voluntad del pueblo que se expresó sobre el tema en el referendo del 21 de febrero de 2016. Montaño dijo que al ser la cabeza del órgano del Estado que como bancada presentó una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), se debe informar a todos los estados miembros de la OEA "cuáles son nuestros instrumentos institucionales y constitucionales señalados por la normativa interna para resolver este tipo de diferencias". Por su parte, Arce agregó que Bolivia denunciará el "atropello y la injerencia injustificada e inaceptable que hemos sufrido por parte del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien, sin tener conocimiento de los hechos, sin haber escuchado al Estado y comprometiendo la voz de los 34 países" ha procedido, a través de las redes sociales, a criticar el recurso planteado por el MAS. Petición En cambio, los opositores acudirán mañana a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA para denunciar al Gobierno y a los magistrados del TCP por violar los derechos de los ciudadanos bolivianos. Los senadores de Unidad Demócrata, Óscar Ortiz y Arturo Murillo, acompañados por el abogado constitucionalista Carlos Alarcón, presentarán la petición en representación de los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, además de Rubén Costas y Samuel Doria Medina. "Presentaremos una denuncia por la violación de los derechos de los ciudadanos que acudimos a votar en el referendo de 2016 y cuyo resultado está siendo desconocido por esta acción del Tribunal Constitucional", anunció Ortiz. En una columna de opinión, el constitucionalista José Antonio Rivera planteó que el Gobierno -en representación del Estado- pida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpretar el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica y de esta forma ratificar su pedido al TCP o no. MAS DENUNCIA QUE CÍVICOS CAMINARON SÓLO 2 KILÓMETROS Después de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitiera el recurso del oficialismo que solicita declarar inconstitucionales cinco artículos de la Ley de Régimen Electoral y declarar inaplicables cuatro artículos de la Constitución Política del Estado, la marcha cívica que partió de Aiquile el domingo continúa rumbo hacia Sucre. Informaron que más organizaciones sociales se sumarán a la movilización en las siguientes horas, como el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyo (Conamaq). Sin embargo, ayer, el presidente de la Asociación de Municipios de Cochabamba (Amdeco), Héctor Arce, denunció que la caravana de los comités cívicos sólo caminó dos kilómetros desde que empezó su recorrido y que después se trasladó en vehículos. "Están en su derecho de hacer una marcha pero que no engañen a la población", dijo Arce, asegurando que los cívicos incluso consumieron bebidas alcohólicas. En tanto, ayer, representantes del Comité Cívico de Santa Cruz llegaron hasta el TCP para presentar una solicitud de rechazo al recurso del MAS; pero también representantes del Comité Cívico de La Paz presentaron otro documento en respaldo a la petición del oficialismo. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario