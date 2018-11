Demócratas ratifican alianza con UN

Fotografia: Eju Agrandar la foto + Twittear El Movimiento Dem贸crata Social (MTS) de Rub茅n Costas conform贸 la alianza con Unidad Nacional (UN) de Samuel Doria Medina rumbo a las elecciones primarias del 27 de enero del 2019. A la vez, esta coalici贸n acoge a nuevas organizaciones pol铆ticas, entre ellos el Movimiento de Organizaci贸n Popular (MOP) de Potos铆 y la agrupaci贸n Venceremos de El Alto. "Hemos decidido ir en alianzas, el congreso nacional autoriz贸 las alianzas con el Movimiento Originario Popular (MOP) una organizaci贸n de Potos铆, otra alianza con Venceremos que es de La Paz y que tiene mucha fuerza en El Alto, con el frente de Unidad Nacional (UN)", inform贸 a EL DIARIO el diputado de esa tienda partidaria Gonzalo Barrientos. Por unanimidad, el partido encabezado por el gobernador de Santa Cruz, Rub茅n Costas, aprob贸 estas alianzas y convoc贸 a las organizaciones sociales y plataformas ciudadanas a sumarse a su partido. Costas dijo que se invit贸 al candidato del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Carlos Mesa, a su aliado y alcalde de la ciudad de La Paz, Luis Revilla, quienes no asistieron. Pese a ello dijo que su partido no margina a nadie y continuar谩 en la b煤squeda de consensos para las venideras elecciones. REUNIONES Semanas atr谩s, se conoci贸 que Carlos Mesa, Luis Revilla y Rub茅n Costas se reunieron por separado para analizar una posible alianza entre esas organizaciones pol铆ticas. Sin embargo, Revilla y Mesa firmaron un acuerdo convirti茅ndose en la primera alianza partidaria con miras a las Elecciones Primarias de enero del 2019. El pasado viernes, el virtual candidato por Unidad C铆vica Solidaridad (UCS), V铆ctor Hugo C谩rdenas, anunci贸 que hab铆a una posible alianza con Samuel doria medina y Rub茅n Costas. Indic贸 que hoy se conocer谩 si se concreta este acuerdo entre esos l铆deres de oposici贸n. Seg煤n el calendario electoral, ma帽ana vence el plazo para el registro de las alianzas partidarias ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), pactos pol铆ticos que deber谩n sostenerse para participar en las elecciones primarias del pr贸ximo a帽o y en las generales de octubre. ALEJAMIENTO Costas revel贸 que para este encuentro tuvo una conversaci贸n con el alcalde suspendido de Cochabamba, Jos茅 Mar铆a Leyes, quien le confes贸 que estaba dispuesto a renunciar a los Dem贸cratas o al menos pedir permiso para cuestiones pol铆ticas. "No necesita renunciar, ni pedir licencia, todos los compa帽eros aqu铆 creemos en su inocencia", declar贸 Costas, con relaci贸n al proceso penal que enfrenta por el caso mochilas. PLAN DE GOBIERNO En el tercer congreso, los Dem贸cratas presentaron su plan de gobierno, donde se plante贸 una naci贸n plural de pueblos y naciones, con forma de rep煤blica y la federalizaci贸n del modelo auton贸mico. Esta propuesta guarda sinton铆a con la de Jaime Paz Zamora, candidato del Partido Dem贸crata Cristiano (PDC), plante贸 una reforma constitucional hacia una rep煤blica federal. Sin embargo, C谩rdenas indic贸 que esta propuesta es una de las diferencias para concretar una alianza partidaria, a su criterio se debe profundizar las autonom铆as en el pa铆s, asegur贸 que no existen las condiciones para esta paso. Otra de las decisiones que se tom贸 en ese encuentro es la presentaci贸n de impugnaciones a la candidatura de Evo Morales y 脕lvaro Garc铆a, que est谩 amparada en la Ley 026 de R茅gimen Electoral. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario