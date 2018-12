Denuncias de corrupción golpean y dejan en el limbo a dos alcaldías

Fotografia: Daniel James/ Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Las denuncias de corrupci贸n contra los alcaldes de Cochabamba, 聽Jos茅 Mar铆a Leyes, y de Oruro, Edgar 聽Baz谩n, golpearon y dejaron en el limbo 聽la administraci贸n de los dos municipios, aseguraron concejales. Para hoy se tiene previsto 聽elegir nuevas autoridades 聽en diferentes sesiones. Leyes guarda detenci贸n preventiva en la c谩rcel de San Antonio por el caso Mochilas II (por el Mochilas I fue beneficiado con una acci贸n de libertad). El burgomaestre 聽se dio modos para trabajar desde el penal, ya que deleg贸 tareas a su secretario general, 脫scar Mercado.

"Es totalmente humillante para Cochabamba est谩 situaci贸n, es inviable", dijo la concejala Roc铆o Molina a P谩gina Siete, quien destap贸 el caso Mochilas I. La autoridad dijo 聽que la Ley 482 de Gobiernos Aut贸nomos Municipales establece que una autoridad edil, alcalde o concejal, no puede gobernar desde la c谩rcel. 聽 "En el marco de la Constituci贸n (Pol铆tica del Estado) 聽se establece que en ausencia de una autoridad, se debe elegir a un suplente", sostuvo. En el primer caso se acusa a Leyes de la compra de 93.000 mochilas chinas con sobreprecio; en el segundo, se observa la adquisici贸n de 91.000 mochilas con la misma presunta irregularidad. En mayo de 2018, mientras Leyes era a煤n investigado, Karen Su谩rez fue elegida como alcaldesa interina. Pero ahora 聽el cargo nuevamente qued贸 ac茅falo. "Es una crisis de la cual se puede salir si es que hay se帽ales de certidumbre y estabilidad en el Concejo, que la silla edil no sea un pasanaku. Cochabamba necesita se帽ales de transparencia y de lucha anticorrupci贸n. Leyes vulnera las normas otorgando suprapoderes a un secretario, cuando la ley no se lo permite", sostuvo Molina. El concejal del MAS Sergio Rodr铆guez 聽identific贸 dos elementos que debilitan 聽a la Alcald铆a cochabambina desde las denuncias de corrupci贸n: que Leyes gobierne desde la c谩rcel y que delegue funciones a quien no le corresponde. "El alcalde (Leyes) 聽est谩 entorpeciendo su situaci贸n porque est谩 cometiendo nuevos delitos al gobernar tras las rejas. No puede delegar sus 29 funciones a un secretario", dijo Rodr铆guez. Ayer se realiz贸 una sesi贸n de Concejo para debatir la situaci贸n de la Alcald铆a, pero despu茅s de un largo debate de tres horas se decidi贸 que hoy, a las 18:00, se 聽definir谩 la elecci贸n de 聽un alcalde interino. La situaci贸n de Oruro Baz谩n renunci贸 el lunes a su cargo 聽como alcalde de Oruro. En su carta de dimisi贸n denunci贸 que su 聽suplente, Hilaria Cejas, y 聽un grupo de concejales imped铆an que retorne a su puesto, pese a que en septiembre se 聽termin贸 el alejamiento temporal determinado por la justicia despu茅s que fue acusado de corrupci贸n. "Una vez que design贸 a la se帽ora Cejas como suplente, hubo varios intentos de desestabilizar a la Alcald铆a. En una oportunidad intentaron, con un informe, que Baz谩n retornara, pero eso no correspond铆a", explic贸 a P谩gina Siete 聽el presidente del Concejo, Henry Rojas. El exalcalde fue enviado a la c谩rcel en mayo de este a帽o acusado 聽por 聽la adquisici贸n irregular de m谩s de 40.000 mochilas chinas, cuando las mismas deb铆an ser compradas de la industria nacional. "La detenci贸n de Baz谩n ha afectado. Se ha tratado de darle continuidad al trabajo con Cejas. Ahora nos preocupa esta renuncia porque generar谩 聽incertidumbre en el cambio de autoridades", dijo. El Concejo orure帽o 聽se reunir谩 esta semana para elegir a 聽un nuevo alcalde. Seg煤n Rojas, hay una posibilidad que Cejas asuma el cargo. Los procesos contra los alcaldes Cochabamba El caso Mochilas I 聽se comenz贸 a investigar 聽por la 聽denuncia de la concejala Roc铆o Molina, del MAS. La pesquisa del Mochilas II se 聽inici贸 por la 聽denuncia del viceministro de Transparencia, Diego Jim茅nez. Seg煤n Molina, sobre Leyes 聽 pesan otros nueve casos de corrupci贸n que tambi茅n ser谩n investigados. Entre ellos 聽mencion贸 la compra de veh铆culos para la Polic铆a y ropa deportiva para estudiantes.

El caso Mochilas I 聽se comenz贸 a investigar 聽por la 聽denuncia de la concejala Roc铆o Molina, del MAS. La pesquisa del Mochilas II se 聽inici贸 por la 聽denuncia del viceministro de Transparencia, Diego Jim茅nez. Seg煤n Molina, sobre Leyes 聽 pesan otros nueve casos de corrupci贸n que tambi茅n ser谩n investigados. Entre ellos 聽mencion贸 la compra de veh铆culos para la Polic铆a y ropa deportiva para estudiantes. Oruro La adquisici贸n de las mochilas chinas produjo, seg煤n las investigaciones, un da帽o econ贸mico de dos millones de bolivianos. La exautoridad 聽fue imputada por los delitos de incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado, seg煤n la Fiscal铆a.

La adquisici贸n de las mochilas chinas produjo, seg煤n las investigaciones, un da帽o econ贸mico de dos millones de bolivianos. La exautoridad 聽fue imputada por los delitos de incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado, seg煤n la Fiscal铆a. Otro caso El alcalde de Uyuni, Patricio Vito Mendoza, fue aprehendido ayer luego de 聽ser denunciado por la presunta venta de terrenos p煤blicos del municipio a particulares. El lunes el viceministro de Transparencia, Diego Jim茅nez, presentar谩 la denuncia. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario