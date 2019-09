El MAS, CC y BDN se acusan de usar el incendio para hacer campaña electoral

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear Las organizaciones pol铆ticas 聽MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Bolivia Dice No (BDN), 聽se acusan mutuamente de usar los incendios en la Chiquitania, Santa Cruz, para hacer campa帽a electoral. Santa Cruz, es el departamento golpeado por las quemas forestales que se registraron desde mediados de julio. Hay m谩s de un mill贸n de hect谩reas afectadas, seg煤n la Gobernaci贸n cruce帽a. Los candidatos de los frentes que terciar谩n en los comicios del 20 de octubre fueron, en diferentes fechas, 聽a la zona de desastre. Luego, cada cual, secundados por sus afines, apunt贸 por el hecho a sus contrincantes. En el MAS, el diputado David Ramos afirm贸 que el "m谩s recalcitrante es CC", porque utiliz贸 聽el tema de los incendios para "enlodar" la imagen del presidente Evo Morales, 聽y de esa forma obtener r茅ditos electorales. "CC utiliz贸 los incendios para hacer campa帽a, pero lo vergonzoso es que inmediatamente le cae la verg眉enza de su pasado. Mesa le culpa al Gobierno, cuando en su gobierno se quem贸 m谩s de seis millones de hect谩reas y ah铆 no utiliz贸 ni una gota de agua ni un helic贸ptero", reclam贸. Ante esa acusaci贸n, Jos茅 Antonio Quiroga, vocero de CC, 聽 explic贸 que las quemas forestales en Bolivia "no son nuevas" y 聽ocurren desde "hace muchos a帽os por la pr谩ctica del chaqueo". En ese marco, afirm贸 聽que 聽el Gobierno deber铆a tomar previsiones, tomando en cuenta que es parte de convenios internacionales relativos al cambio clim谩tico, como el Acuerdo de Par铆s. "Este Gobierno en lugar de minimizar o prohibir los chaqueos, los autoriz贸 en tierras que no tienen vocaci贸n agr铆cola ni ganadera, eso criticamos", dijo. El representante de CC agreg贸 que la Ley 741, que autoriza la deforestaci贸n, 聽fue aprobada por unanimidad en el Legislativo, por tanto hay una corresponsabilidad entre el MAS y la bancada de Unidad Dem贸crata, aliado de BDN, que impulsa la candidatura del senador 聽脫scar Ortiz. Ortiz rechaz贸 la acusaci贸n. El candidato afirm贸 que 茅l estaba en semana regional cuando se 聽aprob贸 la norma. "No aprob茅 esa ley, simplemente es una campa帽a promovida por quienes no tienen una campa帽a seria", afirm贸 el legislador, quien asegur贸 que desde hace meses protesta contra las pol铆ticas de Gobierno, y que su postura cr铆tica "no es reciente, como de otros". En criterio del senador opositor Arturo Murillo, "son canallas" los que utilizan la desgracia del pueblo boliviano para hacer pol铆tica". Quedan 45 d铆as para la campa帽a 聽rumbo a los comicios.

El 27 de agosto, dos semanas despu茅s de que se propagara el incendio, 聽Morales, quien busca la reelecci贸n, vestido con un overol azul y cargando una mochila anti incendios, apag贸 cuatro focos de calor en Santa Rosa. Ese hecho gener贸 una ola de cr铆ticas y mofa en redes sociales. Para Quiroga, esa acci贸n "es pol铆tica electoral", porque el Gobierno, en medio del desastre, increment贸 la propaganda para mostrar ante la ciudadan铆a que 聽realiza acciones para sofocar el incendio. "En los spots se ve a Morales apagando el fuego, que ha canalizado recursos. 聽Hay una lluvia de spots, financiados por nuestros impuestos. Eso es pues politizar el tema de los incendios", manifest贸 el vocero. Frente a esa declaraci贸n, Ramos enfatiz贸 que la presencia de Morales en los puntos de desastre 聽"no es campa帽a". "El Presidente siempre estuvo en todos los desastres naturales, 茅l no se va a sacar fotos, sino a trabajar. Lo hizo 聽en Potos铆, cuando hubo la riada, fue con botas, pala y picota", expres贸 el legislador. El 19 de agosto, Mesa tambi茅n fue a la zona afectada por el incendio forestal, al igual que Ortiz, quien el 聽martes, 聽junto a sus militantes, entreg贸 聽10 camiones de v铆veres y agua a los afectados. 聽Similar acci贸n asumi贸 el candidato del MNR, Virginio Lema, quien ayer llev贸 v铆veres para los voluntarios. En tanto que UCS organiz贸 campa帽as para recaudar alimentos. Ayer, Ortiz le exigi贸 聽a 聽Morales declarar de una vez desastre nacional para canalizar la ayuda internacional. "La 煤nica verdad es que su Gobierno 聽abandon贸 la Chiquitania a la espera de la lluvia", le dice en una misiva. Ayuda 聽por incendios MNR Virginio Lema, candidato presidencial por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), lleg贸 ayer hasta la ciudad cruce帽a de Concepci贸n y entreg贸 v铆veres para los bomberos voluntarios que combaten a diario el incendio en la Chiquitania.

Virginio Lema, candidato presidencial por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), lleg贸 ayer hasta la ciudad cruce帽a de Concepci贸n y entreg贸 v铆veres para los bomberos voluntarios que combaten a diario el incendio en la Chiquitania. Tareas Brigadas se trasladaron a Robor茅 para mitigar incendios en Charagua Sur y en San Ignacio de Velasco. Las FFAA eval煤an ir a San Joaqu铆n, Tierra Hermosa, San Mart铆n, Los 脕ngeles y San Rafael. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario