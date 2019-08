El Tribunal Electoral inhabilita al 38% de los candidatos inscritos

Agrandar la foto + Twittear Los partidos y alianzas pol铆ticas inscribieron a 2.648 candidatos y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) depur贸 a 1.646 postulantes, lo que representa que un 37,8% est谩n inhabilitados. Las organizaciones m谩s afectadas son el Frente Para la Victoria (FVP) y el Partido Dem贸crata Cristiano (PDC), quien sufrieron una radical depuraci贸n. El Movimiento Al Socialismo (MAS) solo tiene que sustituir a seis candidatos. El TSE public贸 ayer la lista de los postulantes que siguen en carrera con miras a las elecciones del 20 de octubre. El 19 de julio las nueve organizaciones hab铆an inscrito a 2.648 candidatos, tanto para la Presidencia, Vicepresidencia, diputaciones y senadur铆as. El ente electoral, de esa cifra, inhabilit贸 a 1.002 postulantes, lo que significa que por ahora est谩n en carrera 1.646. Los partidos tienen hasta el 5 de septiembre para sustituir a los postulantes que fueron inhabilitados tras la revisi贸n del ente electoral. La mayor铆a no cumpli贸 los requisitos establecidos por norma. Seg煤n un comunicado del ente electoral, la habilitaci贸n de las candidaturas se dio despu茅s de una revisi贸n de 11 requisitos exigidos para la habilitaci贸n de postulaciones. Adem谩s, se tom贸 en cuenta el cumplimiento de los criterios de paridad y alternancia de g茅nero en las n贸minas. Los dos partidos m谩s afectados son el FPV y PDC. El primero ahora solo tiene 27 candidaturas, tomando en cuenta que present贸 314 postulaciones. Eso significa que el TSE inhabilit贸 a 287 candidatos de este frente. Mientras que el PDC, que no tiene un candidato a Presidente por la renuncia de Jaime Paz Zamora, tiene solamente a 42 personas habilitadas. Esta organizaci贸n hab铆a presentado a 264 candidatos. El candidato presidencial por FPV, Israel Rodr铆guez, expres贸 su sorpresa por la cantidad de postulantes inhabilitados y anunci贸 que pedir谩 una aclaraci贸n al ente electoral para verificar si los candidatos no cumplieron los requisitos b谩sicos. "Nos sorprende esa cantidad de candidatos inhabilitados. Se hab铆a cumplido con las observaciones, pero ahora veremos qu茅 hacer. Tenemos tiempo para reemplazar, pero seguro que ser谩 ahora una tarea m谩s complicada", remarc贸 Rodr铆guez. El FPV ten铆a a 293 postulaciones observadas y solo subsan贸 seis candidaturas. La mayor铆a de estas personas no present贸 documentaci贸n actualizada. "Es una cifra alarmante, la verdad. Tenemos muchos inhabilitados y veremos c贸mo subsanar esta dificultad. Lo importante es garantizar la paridad y equidad de g茅nero en las listas, algo que volveremos a trabajar", destac贸 Jaime Ayll贸n, candidato a diputado por el PDC. Los afectados El Partido de Acci贸n Nacional Democr谩tico de Bolivia (Panbol) es la tercera fuerza pol铆tica que m谩s sufri贸 inhabilitaciones. Tiene 181 suspendidos y en carrera est谩n 117 candidatos. Su candidata a la Presidencia, Ruth Nina, sufri贸 un accidente de tr谩nsito en la doble v铆a La Paz-Oruro y ahora est谩 hospitalizada. Su acompa帽ante de f贸rmula, Leopoldo Chui, fue habilitado, a pesar de que Nina no lo quer铆a en listas. El presidente de Panbol, Abdias C谩rdenas, solicit贸 al Ministerio de Gobierno activar una investigaci贸n para establecer las causas que provocaron el accidente de tr谩nsito donde Nina result贸 con lesiones m煤ltiples. El dirigente sospecha que pudo tratarse de un atentado. Unidad C铆vica Solidaridad (UCS) es la cuarta fuerza pol铆tica que sufri贸 m谩s inhabilitaciones. Tiene 115 suspendidos y en carrera est谩n solo 105. En Beni, este frente no tiene a ning煤n candidato a la Asamblea Legislativa. "Es un tema que analizaremos y veremos qu茅 acciones seguir. Obviamente sospechamos de este tribunal electoral, que es funcional al MAS. Aun as铆, tenemos que reemplazar a los observados y hacerlo la m谩s r谩pido posible", remarc贸 V铆ctor Hugo C谩rdenas, presidenciable de UCS. El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) sufri贸 61 inhabilitaciones; el Movimiento Tercer Sistema (MTS), 54; Bolivia Dice No (BDN), 47; Comunidad Ciudadana (CC), 29; y el Movimiento Al Socialismo (MAS), seis. El partido oficialista tuvo problemas con la candidatura a la circunscripci贸n 7 (La Paz) y solo se habilit贸 al suplente. Los dem谩s son diputaciones suplentes y una plurinominal en el departamento de Santa Cruz. "Vemos que solo tenemos seis candidaturas inhabilitadas. Esto es una responsabilidad y seriedad de parte del partido m谩s grande de Bolivia, ya que se trabajaron esas listas con mucha responsabilidad y esto es el resultado", destac贸 el diputado Franklin Flores, operador pol铆tico en La Paz. El representante en La Paz de BDN, Wilson Santamar铆a, afirm贸 que las 47 inhabilitaciones para su alianza es una cifra alta y que ver谩s las acciones a seguir ante el TSE. "Es una cifra alta, tomando en cuenta que se cumplieron todos los requisitos. Analizaremos qu茅 hacer, pero por norma electoral tenemos que apurarnos en buscar a los sustitutos", se帽al贸 el tambi茅n candidato a diputado. Mientras que CC tiene 29 candidatos inhabilitados buscar谩n la forma en sustituir a los suspendidos. La candidata a diputada por la circunscripci贸n 10, Lily Zurita, no aparece en la lista del TSE de habilitados. Esta alianza verificar谩 esta situaci贸n y las dem谩s. "Tenemos la informaci贸n oficial que se public贸 en el portal digital del TSE. Hay personas que no est谩n en estas listas, eso lo veremos y evaluaremos lo que haremos. Hay perfiles que nos preocupan", destac贸 el candidato por CC a segundo senador por La Paz, Edwin Herrera. 