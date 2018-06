Entrega de Casanova dañaría la relación Gobierno-Policía

Agrandar la foto + Twittear Investigadores sociales observan que hay una relación muy tensa entre el gobierno y la Policía Boliviana, a raíz de la entrega del subteniente Cristian Casanova, como el autor del disparo de una canica que dio muerte al universitario de la UPEA, Jonathan Quispe Vila, generando una "crisis inédita en la relación institucional". Roger Cortes, investigador académico, sostiene que el gobierno no está captando la profundidad del problema y que el uso instrumental de la Policía le está causando ya una situación de tensión muy grande. Indicó que el gobierno en el caso de la UPEA, utiliza la fuerza policial para contener la protesta social, manejando los fiscales y la justicia, y a la vez cerrar los ojos ante otros casos similares, donde el gobierno mostró un principio de lealtad con esos efectivos. El docente universitario Carlos Börth dijo que lamentablemente la seriedad y credibilidad del Ministerio de Gobierno y el gobierno se ha desplomado, tras el fallido acto de intentar de atribuir la muerte a los propios universitarios, como una primera tesis. En un segundo paso presentaron a un oficial de la Policía como autor del hecho, sembrando mayores o peores dudas en la población, porque está claro que ningún personal en general de la Policía puede actuar por su cuenta porque todos salen con un plan de acción elaborado por el Comando. Börth dijo que semejante acto de presentar a un supuesto culpable, con la particularidad de no permitir contacto con la prensa y una audiencia de medidas cautelares casi en reserva, la duda es que cuánto va a durar la institución en manifestarse. Sostiene que la relación gobierno-Policía es muy tensa y ha venido deteriorándose en los últimos años conforme avanzaba el acercamiento gobierno y Fuerza Armadas, motivo por el cual comenzaron a trascender manifestaciones desde el Verde Olivo. "Está clarísimo que hay un gran malestar y una enorme duda hacia adelante cómo va a actuar, sabiendo que el gobierno que los manda, es capaz de mandarlos a la horca sin ninguna duda, a partir del hecho de atribuirle a un oficial de baja graduación como chivo expiatorio la muerte del universitario", comentó. También ha puesto en duda la naturaleza las relaciones del gobierno de Bolivia con Venezuela, porque los cartuchos utilizado en la escopeta calibre 12 Mayor, vienen de Venezuela, por lo tanto, tomando en cuenta los antecedentes con los cocaleros, estas municiones o fueron compradas o donadas por Nicolás Maduro, comentó Börth. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario