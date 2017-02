Financiamiento a partidos entra a debate en el TSE

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear Uno de los ejes temáticos para debatir la nueva ley de partidos y organizaciones políticas es el financiamiento económico, confirmó José Luis Exeni, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE). "Hemos identificado algunos ejes temáticos que están en el núcleo de lo que debería contener una nueva norma de las organizaciones políticas, que lo estamos discutiendo (...), ejes temáticos que tienen que ver con la democracia interna de las organizaciones políticas, con el tema de financiamiento a las organizaciones políticas, que es uno de los temas para la discusión", manifestó la autoridad a Página Siete.

Las tiendas políticas dejaron de percibir recursos del Estado en 2008, después de que se aprobara la Ley 3925 . Con esta norma se eliminó el financiamiento a los partidos y esos recursos fueron destinados al Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad, a favor de los discapacitados.

Exeni informó que además del financiamiento de partidos y la democracia interna, los otros ejes temáticos que se identificaron para la discusión de la nueva norma son: el criterio de alternancia y paridad para la elección de sus dirigencias y candidaturas, el referido a los requisitos para formar una organización política (porcentaje de firmas que se requiere), el asunto del transfugio político y el lugar que tienen las organizaciones indígenas en el escenario político.Construcción colectiva



"A partir de estos ejes temáticos, desde el mes de marzo se llevará adelante un proceso amplio, plural y participativo de construcción de una ley. No vamos a tener nosotros un proyecto de ley y llevarlo a consulta, sino queremos impulsar un proceso de construcción colectiva de una ley en base a la discusión de esos ejes temáticos", afirmó el vocal del TSE.

Exeni anunció que el Órgano Electoral organizará nueve talleres departamentales con el fin de trabajar la construcción de la nueva norma. La actual ley de partidos, según el vocal, no está "acorde" a la época política y social que vive el país.

"La actual ley que está vigente, la Ley de Partidos Políticos de 1999, está totalmente desfasada respecto a lo que hoy es la democracia en el país, respecto a la Constitución Política del Estado, respecto a las normativas electorales, respecto a los desafíos que tienen los organizaciones políticas", declaró la autoridad.

El vocal electoral también mencionó que en el transcurso de los talleres podrían detectarse otros ejes temáticos adicionales a los que identificó el Órgano Electoral.



Exeni subrayó que el TSE no pretende imponer un proyecto de ley sobre los partidos y organizaciones políticas, sino más bien busca que la norma se construya a partir de los aportes de distintos sectores, los cuales van desde las organizaciones sociales hasta los propios partidos.

Los ejes temáticos Democracia interna Mayor participación de jóvenes, mujeres, grupos vulnerables y pueblos indígenas.

Mayor participación de jóvenes, mujeres, grupos vulnerables y pueblos indígenas. Criterio de alternancia Referida a la elección de la dirigencia y las candidaturas de una organización política.

Referida a la elección de la dirigencia y las candidaturas de una organización política. Financiamiento No está vigente desde 2008. Los recursos fueron destinados al sector de los discapacitados.

No está vigente desde 2008. Los recursos fueron destinados al sector de los discapacitados. Requisitos Relacionado al porcentaje de firmas que se requiere para la habilitación de una tienda política.

Relacionado al porcentaje de firmas que se requiere para la habilitación de una tienda política. Transfugio Éste es otro eje para debatir de cara a la edificación de la nueva norma.

Éste es otro eje para debatir de cara a la edificación de la nueva norma. Sectores indígenas Participación y representación directa de los pueblos indígenas en distintos escenarios político-electorales.