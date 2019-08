Fiscal pide detenciÃ³n domiciliaria para el alcalde Revilla

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear El Ministerio Público pidió ayer la detención domiciliaria para el alcalde de La Paz, Luis Revilla, imputado por delitos contra la salud pública e incumplimiento de deberes en el caso del deslizamiento que se produjo a inicios de año en el relleno sanitario de Alpacoma. Revilla fue imputado el 30 de julio del presente año y al momento las autoridades judiciales no fijaron fecha para llevar la audiencia de medidas cautelares del Alcalde paceño. El caso fue abierto a denuncia del alcalde de Achocalla, del MAS, Damaso Ninaja. El fiscal Marco Antonio Rodríguez informó que solicitaron las medidas sustitutivas para el Alcalde, puesto que se conoce que tiene trabajo y  no corresponde que reciba la medida extrema de la detención preventiva. "Se pidió la detención domiciliaria, o sea las medidas que estamos pidiendo están conforme al artículo 240: la detención domiciliaria, que tenga una fianza personal, registro biométrico, imposibilidad de acercarse a ciertos y determinados lugares; arraigo, todos ellos para cuidar que la investigación no se obstaculice", dijo el fiscal a Gigavisión. La Fiscalía imputó a Revilla porque habría  indicios suficientes que lo vinculan a este caso. Según los fiscales, el Alcalde supuestamente recibió una advertencia hace más de un año, de parte de uno de los socios de Tersa, empresa que maneja el relleno sanitario, sobre el riesgo de deslizamiento. Además, el Ministerio Público decidió procesar al burgomaestre, luego de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en la que se determina responsabilidad penal en contra de esta autoridad. El fiscal Rodríguez dijo que aún no hay fecha para llevar la audiencia de Revilla. También denunció que hay retardación en este caso, luego de que el Tribunal Séptimo de Instrucción en lo Penal de El Alto suspendió, en dos ocasiones, la audiencia cautelar del gerente de Tersa, Vladimir Gutiérrez. El burgomaestre Revilla -quien afronta ocho procesos por distintas causas-  ha denunciado acoso político por parte del MAS e instancias judiciales para "perjudicar la imagen del gobierno municipal y del Alcalde".  Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario