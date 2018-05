Fiscalía ratifica detención preventiva para alcalde Leyes

Fotografia: DANIEL JAMES / LOS TIEMPOS Agrandar la foto + Twittear El Ministerio Público y el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción solicitarán a la autoridad superior de la sala penal reevaluar los elementos procesales para proceder con la detención preventiva del alcalde José María Leyes, durante la audiencia de apelación que se desarrollará el viernes, por la compra irregular de mochilas escolares de Cochabamba para la gestión 2018. La audiencia se desarrollará en la sala penal tercera del palacio de justicia de Cochabamba, a partir de las 8:30 de la mañana del viernes. Contrariamente, la defensa del burgomaestre continúa firme con la solicitud de libertad irrestricta, para que la primera autoridad de Cercado pueda defenderse en libertad, informó su defensa. "El Alcalde y nosotros como defensa esperamos que el viernes la autoridad judicial tome en cuenta nuestro pedido", explicó Alberto Trigo, uno de los abogados de Leyes. El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Diego Jiménez, explicó que, en casos similares, el Código de Procedimiento Penal determina la detención preventiva cuando se prueba el riesgo de fuga y el riesgo de obstaculización, cuando uno de los elementos es probado el juez tiene la posibilidad de aplicar su juicio, pero cuando los dos elementos son probados debe aplicarse la detención preventiva. Concejo Municipal y alejamientos El pasado viernes en la sesión del Concejo Municipal no se trató la designación de un alcalde interino para Cercado, pese a existir un informe presentado por asesoría legal ante el pleno del Concejo, para fundamentar la pronta elección de un suplente. El presidente del Concejo Iván Tellería, manifestó que se convocará a una nueva sesión para tratar este tema, "apenas tengamos la determinación del juez, pero no pasa de la próxima semana", dijo.

Sergio Coca, el viernes, decidió dejar esa tarea y renunciar a los Demócratas para priorizar la tranquilidad de su familia. MOCHILAS II: LEYES NO FUE NOTIFICADO El viernes, el representante del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Ever Veizaga, entregó al denuncia formal ante el Ministerio Público por el caso denominado "mochilas II". El abogado de Leyes, Alberto Trigo, explicó que aún no recibieron ninguna notificación de declaración sobre este segundo caso. En la segunda denuncia se encuentran involucrados en la compra con sobre precio de mochilas la gestión 2017, un nueva investigación denominada "mochilas II". EVIDENCIAN PROBLEMAS POR AUSENCIA DEL ALCALDE Cochabamba ingresa a su segunda semana sin alcalde interino. "No tenemos alcalde" que cumpla sus responsabilidades, es la apreciación del concejal disidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sergio Rodríguez. Explicó que el alcalde debe cumplir 29 funciones específicas según la ley 482 que ningún funcionario o concejal puede realizar. "El alcalde firma los cheques, todos los días salen cheques de pago por contrato de servicios, también emite decretos municipales", añadió. Por su parte, el secretario ejecutivo del municipio, Alex Contreras, manifestó que los secretarios del Gobierno municipal no enviarán documentación porque no hay alcalde que firme. "Ésta es una decisión interna", explicó. DISTRITO 8 SE MOVILIZA Y PIDE ALCALDE INTERINO Ante la ausencia de una autoridad en la Alcaldía de Cercado, y por tener paralizados varios trámites, vecinos del Distrito 8 se declararon en estado de emergencia, exigiendo al Concejo Municipal elegir un alcalde interino. "Exigimos que el Concejo deje de lado las actitudes políticas y elija a un alcalde interino, para lo que les damos un plazo de 48 horas, de lo contrario nos veremos obligados a movilizarnos", manifestó el presidente del Distrito 8, Juan Montaño. El dirigente vecinal, explicó que ésta es la determinación que salió de un ampliado general que realizaron durante el fin de semana. "Tenemos varios proyectos que están paralizados, entre el más importante es el de alcantarillado", dijo. Añadió que no están en contra del Alcalde.