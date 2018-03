GAMLP denuncia nomalías en trámite de revocatoria a Revilla

Fotografia: Erbol y AMN Agrandar la foto + Twittear El presidente de una de las Fejuve de La Paz, Jesús Vera, anunció que desde este miércoles 28 de febrero se procederá a la colecta de firmas para el revocatorio del alcalde Luis Revilla. Entretanto, la Alcaldía denunció que en el trámite ante al Tribunal Electoral Departamental (TED) para el referendo tuvo al menos cinco anomalías, incluso "una persona que no existe". Vera necesita de cerca a 190 mil firmas de ciudadanos inscritos en el padrón de La Paz para que se lleve adelante el referendo. Informó que ya se hizo imprimir 500 libros que servirán para 50 mil firmas en una primera fase. El dirigente anunció que para iniciar la recolección de firmas se realizarán marchas desde diferentes puntos de la ciudad. El plazo para que colecte las 190 mil adhesiones concluye el 26 de mayo. Indicó que el TED capacitará a los dirigentes vecinales para la recolección de firmas, y se tendrá un sistema informático para administrar la base de datos y evitar registros dobles y personas que no estén empadronadas en La Paz. La Alcaldía denuncia anomalías El director jurídico de la Alcaldía, Fernando Velásquez, explicó al menos cinco anomalías que a criterio de la comuna se cometieron en dos trámites para el revocatorio realizado por Vera y sus seguidores ante el Tribunal Electoral Departamental. Indicó que el TED aprobó dos solicitudes de revocatorio, una de Vera y otra a la cabeza de Martín Mamani, pero que -según Velásquez- también tiene vínculos con el presidente de la Fejuve. Señaló que la primera anomalía es que la solicitud de Vera debió ser observada por el TED, pero de manera "extraña" el dirigente presentó una subsanación a su solicitud. A criterio de Velásquez, Vera acudió a un "subterfugio" para conseguir el dato de parte del ente electoral, de que debía presentar más documentos para evitar que su pedido sea rechazado. La segunda anomalía tiene que ver con los plazos. Según el funcionario edil, la norma exige que la resolución de aceptación del TED debe ser notificada de inmediato, pero no se cumplió el plazo, puesto que el dictamen a favor de Vera salió el 7 de febrero y recién el 20 se notificó el municipio. La tercera irregularidad fue calificada como "increíble" por Velásquez. Recordó que una solicitud de la Fejuve de revocatorio ya había sido archivada, pero después Vera y sus seguidores presentaron otra solicitud como ciudadanos, sin embargo, pusieron como domicilio la misma Fejuve, pero además los peticionarios son los mismos dirigentes de esa federación. En cuarto lugar, Velásquez señaló que, en la resolución del TED de aprobación de la solicitud de Vera, se menciona a una "persona que no existe". Explicó que en el documento está la peticionaria María Juan Blanco, con un número de cartet de otra persona. La quinta irregularidad identificada por Velásquez consiste en que en la segunda solicitud de revocatorio, uno de los peticionarios es el ciudadano Celso Poma, quien no está empadronado en La Paz, sino en la provincia Omasuyos, es decir, que no le corresponde pedir revocatorio de Revilla, porque es votante en otro municipio. El director jurídico manifestó que el TED solapa a la solicitud de Vera, y pidió que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anule el proceso revocatorio tomando en cuenta las anomalías. Cuatro concejales también pueden ser revocados Vera explicó que además de Revilla la Fejuve está solicitando el revocatorio de los concejales Fabián Siñani, Isaac Fernández y Cecilia Chacón de Sol.bo, pero además de la concejal Mavel Machicado del MAS, por haber apoyado la Ley 233 de organización territorial. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario