Gobernadores insisten en una nueva distribución de recursos

Los gobernadores de Tarija, Santa Cruz y La Paz plantearon que se realice una redistribución de los recursos de coparticipación tributaria en la última etapa del debate del Pacto Fiscal, pero el Gobierno desestimó la demanda.

Ayer se realizó una sesión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA) para aprobar el informe sobre la fase final de la cuarta etapa de trabajo, después se ingresará a la etapa final, que es considerada clave por los gobiernos subnacionales porque se debatirá sobre las fuentes y redistribución de financiamiento.

El gobernador de Tarija, Adrián Oliva, explicó que la propuesta de esa región consiste en que el 50% de la coparticipación tributaria sea administrada por el Gobierno, el 27% por los gobiernos municipales, el 7% por las universidades y los gobiernos departamentales administren el 15% de esos recursos públicos.

"Esta fórmula contempla mayor equidad, mayor justicia social y estabilidad porque hoy los gobiernos departamentales y municipales están afectados porque dependen del precio internacional de petróleo, exportaciones de gas que no se controlan, muchas veces cae hasta un 70%", manifestó Oliva.

El gobernador de La Paz, Félix Patzi, planteó que las nueve gobernaciones accedan al 10% de la coparticipación tributaria porque con la actual distribución no reciben un centavo, porque un 20% es para los municipios, 5% para las universidades públicas y 75% para el Gobierno.

No obstante, el gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, recordó la línea del Gobierno. El Pacto Fiscal no será para quitar recursos, sino para planificar proyectos de desarrollo.

La Gobernación de Santa Cruz también propuso que realice una distribución "equitativa" entre el nivel central del Estado y los gobiernos subnacionales para la implementación de una verdadera autonomía.

Los departamentos que no son productores de petróleo o gas están en mayor desventaja.

El gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, reclamó que el país tiene una deuda histórica con ese departamento y Potosí por lo que se deben redistribuir las regalías en esas regiones.

"A pesar de no ser productores, creemos que es fundamental nuestra participación. Tenemos que trabajar en nuevos criterios para la distribución de las regalías, para que se incorpore este factor", comentó Vásquez.

Canelas, en la misma línea gubernamental, dijo que es difícil que alguna región quiera desprenderse de los financiamientos que ya tienen asignados.

"Nosotros quisiéramos que nos den recursos las tres instancias (de gobierno) en un pequeño porcentaje, pero ¿ustedes creen que van a darnos recursos de lo que les corresponde? Es ir a chocarse con un muro. (Tenemos) que ir a buscar (ingresos) con iniciativa para las gobernaciones", afirmó Canelas.

El viceministro de Autonomías, Hugo Siles, dijo que prefiere no adelantar criterios sobre los pedidos porque en la quinta fase de la metodología del Pacto Fiscal se analizarán estos planteamientos para asumir decisiones en "consenso".

"La etapa quinta analizará las fuentes de financiamiento, de acuerdo a la justificación técnica se analizarán todas las propuestas. La dinámica de trabajo consiste en arribar a consensos y acuerdos, nadie puede imponer una propuesta", afirmó.

El debate ingresa a la etapa de redistribución de recursos Beatriz Layme / La Paz

El viceministro de Autonomías, Hugo Siles, informó que en noviembre se reunirá otra vez el Consejo Nacional de Autonomías (CNA) para debatir sobre el ajuste normativo que mejorará la gestión pública y la redistribución de recursos del Estado, que es la última fase para sellar el Pacto Fiscal.

"Esta última etapa contempla el diagnóstico sobre las fuentes de los recursos, un diagnóstico competencial, hay el debate de las propuestas y cada una debe tener la viabilidad y la justificación técnica. Luego entraremos a socializar cuáles son los alcances que tiene esta etapa quinta", explicó la autoridad.

Previa a la reunión de noviembre, el 23 y 27 de octubre se reunirá la comisión técnica del Pacto Fiscal para afinar detalles para el inicio del debate final de la etapa quinta, análisis de las fuentes de los ingresos de los gobiernos nacional y subnacionales.

El inicio del debate fue aprobado ayer en la séptima sesión del Consejo de Autonomías y se aprobó el informe de conclusiones de la etapa cuatro "Asignación e Inversión Efectiva", además del tratamiento de la agenda legislativa conjunta de cambios normativos, fortalecimiento institucional y otros puntos.

La reunión comenzó a las 11:30 y terminó a las 13:45 y participaron al menos 20 autoridades, algunos llegaron con sus técnicos.

Las gobernaciones de La Paz, Santa Cruz, Tarija y otras entidades que forman parte del Consejo Nacional de Autonomía presentaron sus propuestas para la redistribución de recursos.

Las gobernaciones de La Paz, Santa Cruz, Tarija y otras entidades que forman parte del Consejo Nacional de Autonomía presentaron sus propuestas para la redistribución de recursos.

"Estas serán analizadas ya por la comisión técnica del Pacto Fiscal", anunció el viceministro de Autonomías, Hugo Siles, después del encuentro realizado ayer en Palacio Quemado.