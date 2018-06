Guerra de acusaciones entre Mesa y Romero por conflicto en El Alto

Fotografia: AFP Agrandar la foto + Twittear El expresidente Carlos Mesa y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, se 'enfrascaron' en una guerra de acusaciones a través de publicaciones de prensa y redes sociales. El primero en atacar fue Mesa, que le atribuyó la responsabilidad política por la muerte del estudiante Jonathan Quispe, en la represión policial en El Alto. "Mintió al dar versiones inventadas sobre los móviles y las armas que supuestamente produjeron la muerte del joven. ¿Tal mentira se soluciona pidiendo disculpas? No, se soluciona presentando la renuncia al cargo por la gravedad de ambas acciones", afirmó. Romero respondió a través de Twitter y le recordó su papel en los hechos de octubre de 2003, cuando era vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada. "Le debe una explicación al pueblo alteño y sobre todo a las víctimas, ya que después de tantos años de conocer la verdad, se excusó para no declarar en el juicio en EEUU, situación que favoreció para que los libere (junto a Carlos Sánchez Berzaín) de responsabilidad civil e indemnización a las víctimas", escribió. Mesa enumera las versiones presentadas por el Gobierno respecto a la muerte del estudiante, y cuestionó las amenazas de juicios a quien lo sindicara: "¿Nos estaba diciendo a todos que -igual que con la burla flagrante a la soberanía popular expresada en el No del 21F- hay una Constitución para el común de los mortales y otra no escrita para quienes detentan el poder?", señaló Mesa. A su vez, Romero preguntó: ¿En qué se fueron los gastos reservados de 2003 -2005? ¿De dónde obtuvo $us 1,3 millones para sacar de la crisis económica a PAT? ¿Por qué favoreció a una empresa chilena (Quiborax) permitiendo la pérdida de $us 48,6 millones? ¿(Por el caso Odebrecht) qué hacía el presidente de Bolivia viajando en momentos claves de este proceso de contratación (para la construcción de la carretera Roboré - El Carmen) y en días cercanos a las fechas de los pagos? Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario