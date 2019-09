Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear En medio de cr铆ticas y denuncias de supuesta provocaci贸n, la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) y la Central Obrera Boliviana (COB) anunciaron ayer la suspensi贸n de la reuni贸n prevista para este domingo en Robor茅. La decisi贸n se hizo p煤blica justo cuando el colectivo Mujeres Creando realizaba una protesta al frente de la C谩mara de Industria, Comercio e Industria de Santa Cruz (Cainco). En la misma jornada, los c铆vicos ratificaron la emergencia por la Chiquitania y alistan la Asamblea de la Cruce帽idad para el pr贸ximo martes, que tendr谩 en su agenda el tema de los incendios. Mientras activistas culpan de los incendios forestales a los ganaderos y productores agr铆colas, Reinaldo D铆az, presidente de la C谩mara Agropecuaria del Oriente (CAO), sali贸 al paso para aclarar que no son responsables del desastre y, plante贸 intensificar el uso de la tecnolog铆a moderna como una alternativa para disminuir las quemas. "Continuaremos con nuestra propuesta de facilitar el acceso a la tecnolog铆a de 煤ltima generaci贸n para todas las actividades productivas. Estamos y seguiremos trabajando en un plan de capacitaci贸n y equipamiento para evitar los incendios. Este plan lo desarrollaremos conjuntamente con instituciones interesadas, debemos trabajar con los municipios y las comunidades para estar mejor preparados para prevenir los incendios, o en caso fortuito, sepamos controlar antes que la situaci贸n cobre dimensiones complejas", se帽al贸 D铆az. Ayer por la ma帽ana, activistas de Mujeres Creando protestaron y arrojaron pintura roja y precintaron las puertas de la Cainco. A decir de los activistas, el empresariado es responsable de las quemas, amparado en las pol铆ticas de ampliaci贸n de la frontera agr铆cola para aumentar la producci贸n y el hato ganadero que permita la exportaci贸n de carne. Sara V谩squez, miembro de Mujeres Creando, pidi贸 a la poblaci贸n cruce帽a levantarse y exigir al Gobierno la abrogaci贸n del decreto 3973, de la Ley 741 (ley de desmonte), adem谩s de la anulaci贸n de los contratos de exportaci贸n de carne a China y la anulaci贸n del proyecto del etanol y el biodi茅sel. Sobre los da帽os causados al edificio, la Cainco no se pronunci贸 hasta el cierre de esta edici贸n. Suspenden concentraci贸n El vocero del Conalcam en Santa Cruz y a la vez l铆der de la Central Obrera Departamental, Rolando Borda, fue el encargado de anunciar este mi茅rcoles la suspensi贸n de la concentraci贸n en Robor茅. "Se han hecho los an谩lisis correspondientes, y para que no se malinterprete, debemos aclarar que la decisi贸n era estrictamente de una participaci贸n solidaria y ver la forma de organizar una minga, para hacer trabajos comunitarios". Seg煤n Borda, "no era la intenci贸n de ir a confrontar; (sino) apoyar y trazar una l铆nea en defensa de nuestra madre naturaleza". En la jornada, el presidente del Comit茅 pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, envi贸 una carta al presidente del Estado, Evo Morales, en la que solicita la cancelaci贸n de dicho evento. "Esa convocatoria es una afrenta directa a un pueblo herido por los incendios y que actualmente se encuentra luchando con todas sus fuerzas pese a las grandes limitantes, contra un desastre ocasionado en una buena medida por la pol铆tica de tierra de su gobierno y la negligente atenci贸n de la emergencia", dice la misiva. Mencion贸 que son p煤blicas las denuncias sentadas por los lugare帽os y autoridades que responsabilizan a los colonos asentados por el INRA como los responsables de las quemas descontroladas en la Chiquitania. Las manifestaciones de rechazo a esa concentraci贸n se escucharon de diferentes actores. El candidato a vicepresidente de Comunidad Ciudadana, Gustavo Pedraza, se帽al贸 que la intenci贸n de Conalcam era "tensionar y provocar de una manera malintencionada". Tambi茅n cree que el problema se origina por la distribuci贸n de la tierra que ha hecho el Gobierno. Eduardo Guti茅rrez, de la plataforma Sos Bolivia, tambi茅n cree que pod铆a provocar, porque la gente de la zona rechaza la dotaci贸n de tierras. Las gestiones de los c铆vicos Los c铆vicos que se mantienen en reuni贸n permanente por la preservaci贸n de la Chiquitania, ya aprobaron 13 puntos, entre los que exigen al Gobierno la declaratoria de Desastre Nacional, que declare una pausa ecol贸gica real, y la suspensi贸n de otorgaci贸n de resoluciones de asentamientos a comunidades campesinas e interculturales por parte del INRA. Asimismo, se convoc贸 a la Asamblea de la Cruce帽idad para el pr贸ximo martes. El l铆der c铆vico adelant贸 que llevar谩 como propuesta la realizaci贸n de un cabildo, para tomar las determinaciones que encaminar谩n nuestros destinos. Camacho culpa del desastre a la dotaci贸n de tierras a colonos for谩neos con un total desconocimiento del manejo sostenible de la tierra. Evo admite que chaqueaba Ayer, durante la entrega de víveres en la comunidad San Martín de Porres, de San Ignacio, el presidente Morales pidió a los pobladores que expliquen que no son autores de los incendios en la Chiquitania, pues algunos medios de comunicación y en redes sociales se los culpa por el desastre. "Es importante que ustedes expliquen. (...) Yo he sido pequeño productor, máximo dos hectáreas chaqueaba... lamento mucho algunas tergiversaciones. (...) Para protestar primero hay que trabajar; para opinar, primero hay que conocer. Alguna gente no conoce, opina, protesta sin trabajar, sin sufrir", expresó el mandatario.