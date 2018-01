Interculturales y cocaleros respaldan acabar el monopolio minero en la COB

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear Representantes de los interculturales y cocaleros del Chapare, afines al MAS, manifestaron que sus respetivas organizaciones están respaldando la iniciativa de modificar el estatuto de la Central Obrera Boliviana (COB), para que no sólo los mineros accedan a la secretaría ejecutiva de esta organización. "Durante estos años la COB siempre ha sido manejado por los mineros, en ese sentido las compañeros interculturales están trabajando una propuesta para cambiar el estatuto porque tiene que haber una participación democrática comunitaria", dijo el diputado José Mendoza, representante de Interculturales. El estatuto de la COB sólo permite a mineros alcanzar la secretaría ejecutiva. La iniciativa de modificar esta regla de la Central Obrera surgió del sector campesino, debido a las observaciones del oficialismo a la gestión de Guido Mitma, quien es del centro minero de Huanuni. El diputado Mendoza recalcó la importancia de cambiar el estatuto, puesto que a su criterio "ese monopolio minero a veces también daña la organización como ahora también está dañando". Su colega de bancada y también representante intercultural, Basilio Huanca, señaló que se debe debatir el estatuto de la COB y sopesar la representatividad de cada sector a número de afiliados y alcance territorial. Dijo que no se trata de desmerecer la historia de los mineros. El dirigente del trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, coincidió con los asambleísta interculturales y anunció que los cocaleros de su sector apoyarán la propuesta de cambiar el estatuto de la COB. "Nosotros la familia cocalera del trópico de Cochabamba vamos a respaldar y vamos a compartir y profundizar esa modificación, porque considero que estamos en un Estado Plurinacional , un Estado democrático y cualquier compañero afielado a través de su organización a la COB pues debería ser ejecutivo", manifestó Loza, quien también fue ejecutivo de los interculturales. Loza recalcó que todos los afiliados, ya sean del campo o la ciudad, deberían ser respetados y tener la posibilidad de liderar la Central Obrera Boliviana. Los asambleístas representantes de los mineros asalariados ya expresaron su rechazo a la posibilidad de cambiar el estatuto de la COB en ese sentido, pues consideran que su sector es avalado por su historia de luchas y derramamiento de sangre. Los interculturales forman parte del grupo de organizaciones, afines al MAS, que desconoció a Guido Mitma como líder de la COB, debido a que el ejecutivo alió la Central Obrera con el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade). Este grupo de organizaciones anunció que hará un congreso de la COB en febrero para elegir nueva directiva, mientras que Mitma y el Comité Ejecutivo Nacional de la Central Obrera convocaron a una movilización este jueves para defender a la organización de lo que llamaron un atropello del Gobierno, a través de la Conalcam. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario