Karen Suárez asume como alcaldesa suplente de Cbba.

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear El Concejo municipal determinó hoy elegir a la abogada Karen Suárez como alcaldesa suplente de Cochabamba, de manera temporal, en reemplazo de José María Leyes, quien permanece con detención domiciliaria por el caso mochilas. Con nueve votos a favor y dos abstenciones se habilitó a Suárez. Rocío Molina y Celima Torrico, ambas del Movimiento al Socialismo (MAS), fueron quienes no emitieron una decisión y cuestionaron que recién se haya elegido a una autoridad interina. "Hoy me toca asumir la suplencia temporal en condiciones de una injusticia total contra José María Leyes. Quiero decir a Cochabamba y aclarar que esta ciudad tiene un alcalde elegido por el voto soberano del pueblo y ese alcalde es José María Leyes", expresó la nueva autoridad edil. Lo que llamó la atención fue la decisión que asumieron los concejales del MAS, Sergio Rodríguez y Joel Flores, que aceptaron a Suárez como alcaldesa suplente, pese a que se esperaba una abstención por parte de ambas autoridades fiscalizadoras. Asimismo, se esperaba que el concejal Edwin Jiménez, de Único, se abstenga igual de emitir una posición a favor o en contra; sin embargo, aseguró que se debe dar continuidad a la gestión municipal y respetar la decisión de los Demócratas, por lo que le dio el sí a Karen Suárez. En este contexto, la alcaldesa suplente agradeció la confianza depositada en su persona. "Estoy segura que será una suplencia que dure muy poco", añadió. "Los Demócratas somos la primera fuerza de oposición, somos el partido político que ha crecido en apenas cuatro años y hoy tenemos la mayor cantidad de parlamentarios, senadores, diputados, gobernadores, alcaldes y concejales (...). Quiero indicar mi compromiso y responsabilidad con la gestión municipal para seguir los pasoso de nuestro querido alcalde", enfatizó Suárez. Tras el anuncio oficial de la nueva designación, las personas que mantenían una vigilia en las afueras del Concejo Municipal celebraron la decisión asumida y aseguraron que respetarán la suplencia de Suárez mientras se defina la situación judicial de Leyes. Leyes es investigado por la compra con presunto sobreprecio de más de 90.000 mochilas con material escolar que fueron adquiridas en 2017 y entregadas a inicios de este año. Hoy el juez de la Sala Penal Tercera, Nelson Pereira, determinó que la ahora exautoridad continuará con medidas sustitutivas por la adjudicación de mochilas escolares, en una audiencia de apelación que duró casi siete horas. Perfil Suárez, de profesión abogada, tiene 37 años y no es la primera vez que asume ese cargo, ya que en varias oportunidades reemplazó a Leyes en su ausencia. La ahora Alcaldesa suplente ocupó cargos como el de asesora del Sistema Electoral y Derechos Humanos en la Cámara de Senadores. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario