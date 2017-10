La COB, en pie de guerra contra la repostulación

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear La Central Obrera Boliviana (COB) anunció que "no permitirá" que el MAS consolide un "golpe constitucional" a través del recurso para lograr la repostulación de Evo Morales y llamó a defender la democracia. El Gobierno, en tanto, convocó al encargado de negocios de EEUU para manifestar "profunda preocupación, rechazo y molestia por una acción de conspiración". El Comité Ejecutivo Nacional de la COB, mediante un pronunciamiento público, "manifiesta su repudio contra el golpe constitucional al que nos están llevando los legisladores del MAS (Movimiento Al Socialismo), angurrientos de poder, forzando y violentando el orden democrático a través de un nefasto recurso abstracto de inconstitucionalidad". La COB agregó que este "grave atentado a la vida democrática" es impulsado por el oficialismo en complicidad con el TCP, que sólo busca burlar la voluntad del soberano, que fue expresada el 21 de febrero de 2016, cuando la mayoría de los bolivianos "dijo No a la perpetuidad en el poder". "Saldremos a las calles a defender el orden democrático. En ese sentido, convocamos a todas las trabajadoras y trabajadores a preparar defensa democrática nacional, y, a convocatoria de este ente matriz, salir a las calles para evitar que se consuma este golpe de Estado constitucional, defendiendo nuestra democracia y Constitución Política del Estado", anuncia el documento de los trabajadores, aunque no precisa la fecha de la movilización. Sin embargo, las organizaciones cívicas convocaron a una movilización para el 10 de octubre en defensa de la democracia. Críticas a Mitma Por su parte, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, dijo que "menos mal ya está terminando el periodo de gestión" del dirigente de la COB Guido Mitma, quien además habría perdido el poder de convocatoria en la organización sindical de los trabajadores de Bolivia. "Hace tiempo que vengo diciendo que la conducción errática de (Guido) Mitma a lo único que lleva a la COB es a su debilitamiento, menos mal ya está terminando el periodo de gestión del señor Mitma y nos aproximamos a un Congreso Nacional donde se elegirá nuevos dirigentes", afirmó. GOBIERNO CONVOCA A BRENNAN ABI El Gobierno expresó ayer al encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Bolivia, Peter Brennan, el rechazo de la "conspiración" y vulneración de las normas internacionales por parte de su país, informó el ministro de Gobierno, Carlos Romero. "Hemos convocado al encargado de negocios de EEUU a objeto de exponerle nuestra profunda preocupación, rechazo y molestia por una acción de conspiración", dijo Romero. Alegó que Kevin Sullivan, acreditado ante la Organización de Estados Americanos (OEA) como representante permanente del Departamento de Estado de EEUU, invitó a varias legaciones diplomáticas para escuchar a los senadores Oscar Ortiz y Arturo Murillo sobre sus denuncias de una supuesta "agresión a la democracia" en Bolivia. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario