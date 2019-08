MAS ataca a Mesa,CC ve miedo en Evo y BDN destaca su ascenso

Fotografia: Wilson Aguilar/ Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear La primera encuesta de intenci贸n de votos de Los Tiempos y P谩gina Siete, elaborada por Mercados y Muestras, ocasion贸 una serie de reacciones en los partidos de cara a las elecciones presidenciales del 20 de octubre. El Movimiento Al Socialismo (MAS) arremeti贸 contra el candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, mientras el jefe de campa帽a de esta alianza, Ricardo Paz, asever贸 que el binomio oficialista tiene miedo porque ir谩 a una segunda vuelta contra el exvocero de la demanda mar铆tima. En tanto, Bolivia Dice No (BDN) destac贸 su crecimiento en las encuestas y augur贸 que hasta el d铆a de las elecciones desbancar谩n a Mesa del segundo lugar y aseguraron que llegar谩n al balotaje contra Morales. Los resultados de la encuesta, que dan al binomio del MAS 35%, a CC 27% y a BDN 11%, fueron presentados ayer a nivel nacional en el programa Voto Informado, que conforman Los Tiempos, P谩gina Siete y Asuntos Centrales. El programa fue conducido por el periodista Daniel Castell贸n y tuvo entre sus panelistas a la directora de P谩gina Siete, Isabel Mercado; la directora de Los Tiempos, Luz Marina Canelas, y el director de Asuntos Centrales, Tuff铆 Ar茅. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, al ser consultado por los panelistas, asegur贸 que el MAS no est谩 en su techo y que no hay ninguna polarizaci贸n entre Evo Morales y Carlos Mesa, porque el expresidente "carga cosas del pasado". "Mesa no es precisamente la referencia de voto 煤til porque carga cosas del pasado; su enemigo no es Evo, sino su pasado, un expresidente pendular, dubitativo, temeroso", dijo. El titular de Gobierno asever贸, en cambio, que BDN apuesta a la renovaci贸n generacional de liderazgos y que busca proyectarse nacionalmente, lo que se ve reflejado en el crecimiento de la alianza roja en las encuestas. Ricardo Paz, que represent贸 a CC en el programa, dijo que los ataques y la "guerra sucia" del MAS se dan porque el oficialismo tiene miedo a Mesa, porque es la primera vez que un candidato opositor tiene posibilidades reales de arrebatarle el poder. Paz asever贸 tambi茅n que el crecimiento de BDN "es una ilusi贸n" y asegur贸 que no hay ning煤n trasvase de votantes entre Mesa y Ortiz. Rechaz贸 responder sobre las acusaciones de presuntos pagos del MNR para que Mesa sea candidato vicepresidencial en 2002. Ratific贸 que no caer谩 en el "juego de la guerra sucia" y asegur贸 que al electorado no le interesa saber sobre ese tema. El jefe de campa帽a de BDN, Vladimir Pe帽a, a tiempo de destacar el crecimiento de la alianza, record贸 que fue Mesa quien bloque贸 la posibilidad de unidad en la oposici贸n y que el expresidente fue siempre cercano al MAS. Por ello, dijo que "para ganar a Morales hay que superar a Mesa, eso es indudable, es como cuando uno va en una carrera, tiene que pasar al segundo para ganarle al primero". Por su parte, el candidato a la presidencia Oscar Ortiz resalt贸 que su candidatura es la que experimenta un mayor crecimiento en las encuestas. "Hace s贸lo seis meses que soy candidato a la presidencia, mientras que mis adversarios llevan a帽os en campa帽a y ambos ya han sido presidentes. Sin embargo, todos los estudios dicen que somos la candidatura que m谩s ha crecido", mencion贸. 聽 La encuesta se realiz贸 entre el 20 y 24 de julio en una muestra de 800 personas en ciudades capitales m谩s El Alto y 31 poblados intermedios. 聽 DECLARACIONES "Evo Morales est谩 constantemente en campa帽a, es una clara ventaja para el MAS frente a otros candidatos". Luz Marina Canelas. Directora de Los Tiempos "Se nota que los 煤ltimos acontecimientos como la guerra sucia, renuncias y presentaci贸n de propuestas no han afectado mucho a las candidaturas". Isabel Mercado. Directora de P谩gina Siete "Hay una tendencia com煤n. El 75% del apoyo est谩 concentrado en tres fuerzas. Adem谩s el 23% no ha sido con-vencido por ninguno". Tuff铆 Ar茅. Asuntos Centrales 聽 MESA GANAR脥A EN SEGUNDA VUELTA Seg煤n la primera encuesta de intenci贸n de voto, el candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, tendr铆a 44% de respaldo en una probable segunda vuelta con su contrincante del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, que obtuvo 43%. Seg煤n la Ley de R茅gimen Electoral, si ninguna de las fuerzas llega a 50% de votos o a 40% con 10% de diferencia sobre el segundo, se deber谩 ir a la segunda vuelta. Los datos de la encuesta, y tambi茅n de otros estudios similares difundidos por otras empresas, se帽alan que el MAS no llega en ninguna encuesta al 40% de votos. 聽 "LA GENTE A脷N NO PERCIBE LOS EFECTOS DE LA CRISIS" REDACCI脫N CENTRAL El analista pol铆tico Luis Carlos Jemio asever贸 que la encuesta muestra que Evo Morales ha ganado mucho terreno en estos 煤ltimos meses, mientras que Carlos Mesa y Oscar Ort铆z lo han perdido. Explic贸 que a pesar de que un 64% de los encuestados piensa que la postulaci贸n de Evo es ilegal, y que el 69% piensa que habr谩 fraude en las elecciones, un 35% de los encuestado votar铆a por Morales, mientras que un 27% lo har铆a por Mesa, 13% blanco o nulo, 11% por Ort铆z y 10% no sabe o no responde. Morales ha aumentado el porcentaje de intenci贸n de voto de 22% en enero 2018, mientras que Meso lo redujo desde 39% en diciembre 2018. Estas tendencias pueden ser interpretadas como un reflejo de que la gente no percibe a煤n los efectos de una crisis econ贸mica, aunque s铆 se dan cuenta de que la bonanza ha terminado. Si bien los encuestados identifican a la corrupci贸n y la falta de empleo como los principales problemas a resolverse, aparentemente el tema econ贸mico tiene un mayor peso. En este sentido, muy probablemente el Gobierno est谩 inyectando recursos a la econom铆a para que la gente perciba que las condiciones econ贸micas est谩n bien. Debido a la percepción de una mejoría en la economía, y al hecho de que la gente cree que habrá fraude en las próximas elecciones, un 61% de los encuestados piensa que Morales ganará los comicios.