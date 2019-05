MAS dispondrÃ¡ de Bs 10,9 MM y CC accederÃ¡ a Bs 2,3 MM

Fotografia: La Patria Agrandar la foto + Twittear Para la difusi√≥n de propaganda en el marco del ¬†"fortalecimiento p√ļblico" que estableci√≥ ¬†el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Movimiento Al Socialismo (MAS) dispondr√° de 10,9 millones de bolivianos, mientras que Comunidad Ciudadana (CC), que lidera Carlos Mesa, ¬†acceder√° a ¬†2,3 millones de bolivianos. Los vocales del TSE informaron que de los 244.954.373 bolivianos del presupuesto total para los comicios generales, se destinar√° 35.060.000 bolivianos ¬† para el pago de la propaganda electoral de las organizaciones pol√≠ticas que participar√°n en las justas de octubre. El vicepresidente del TSE, Antonio Costas, explic√≥ que de los 35 millones de bolivianos, el 60% (21 millones de bolivianos) ser√° distribuido de manera equitativa entre las nueve organizaciones pol√≠ticas habilitadas para los comicios generales del 20 de octubre; mientras que el 40% (14 millones de bolivianos) ser√° repartido en funci√≥n a la votaci√≥n que obtuvieron los partidos en las elecciones de 2014. En ese marco, Costas explic√≥, en el programa A Todo Pulm√≥n, que el MAS dispondr√° de un total de 10,9 millones. CC no particip√≥ en las elecciones de 2014, por ello s√≥lo recibir√° 2,3 millones de bolivianos. Mientras que ¬†Bolivia Dice No ¬†-que compiti√≥ ¬†en ¬†las elecciones de 2014 con el ¬† nombre de Unidad Dem√≥crata-, ¬†contar√° con ¬†5,7 millones de bolivianos; ¬†y el PDC de Jaime Paz Zamora acceder√° ¬†a 3,6 millones de bolivianos. El diputado opositor Tom√°s Monasterio lament√≥ la "parcialidad del TSE, que hoy no responde a la democracia, sino que ¬† est√° sometido al poder pol√≠tico del MAS". La prueba de la "actitud sumisa", dijo, es "la habilitaci√≥n de un candidato ilegal". El pol√≠tico tambi√©n detect√≥ "actitudes permisivas con el inicio de una campa√Īa electoral sin convocatoria oficial emitida, adem√°s que ¬†(el TSE) otorg√≥ m√°s de ¬†10 millones de bolivianos para propaganda electoral al partido oficialista". El presidente de la C√°mara de Diputado, V√≠ctor Borda, afirm√≥ que MAS no recibir√° dinero en efectivo del TSE para financiar su propaganda de cara a ¬†las elecciones generales del 20 de octubre, sino "espacio" en medios. "No se les va a entregar dinero en efectivo a los partidos pol√≠ticos, sino van a tener mayores espacios que va a alquilar el √ďrgano Electoral en los medios de comunicaci√≥n", aclar√≥ Borda, quien agreg√≥ -seg√ļn ABI- ¬†que la distribuci√≥n de recursos es en el marco de "una regla de equilibrio que ha planteado el √ďrgano Electoral a base de sus normas y reglamentos". ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario