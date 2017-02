Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear El Movimiento al Socialismo (MAS) y sus organizaciones afiliadas organizan marchas y movilizaciones para el 21 de febrero próximo el que pretenden declarar "día del desagravio", en tanto, la oposición, colectivos ciudadanos a través de las redes sociales convocan a la ciudadanía para celebrar la misma fecha como el "día de la democracia" por la victoria del "no" en el referéndum de 2016. El Gobierno y la Coordinadora Nacional por el Cambio denominaron el 21 de febrero como el día del "desagravio a la democracia" y las organizaciones afines al MAS resolvieron convocar a movilizaciones en los nueve departamentos del país, en respuesta a las movilizaciones ciudadanas que "celebrarán" la victoria del "no" en el referéndum de 2016. "Está cerca el 21 de febrero fecha que la Conalcam ha denominado día del desagravio a la democracia y convocado a sus organizaciones afiliadas a movilizaciones que se realizarán en todas las ciudades capitales e intermedias", declaró el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada. El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores de Campesinos, Rodolfo Machaca, confirmó esta decisión y dijo que llevarán a cabo una "gran movilización" que se constituirá en "una respuesta política" a los denominados neoliberales que anunciaron actividades para esa jornada. Según Rada será un día del "desagravio" por la "campaña de mentiras" que la oposición hubiera realizado antes del referéndum constitucional en el que se consultó sobre la habilitación del presidente y vicepresidente para las elecciones de 2019. OPOSICIÓN Por su lado, varios líderes de la oposición, analistas políticos y cibernautas que conformaron colectivos ciudadanos utilizan las redes sociales para convocar el 21 de febrero a movilizaciones para celebrar el "día de la democracia" conmemorando que hace un año el MAS perdió el referéndum y "exigiendo que el Gobierno respete la decisión del soberano". Uno de los mensajes que circulan por las redes sociales dice: "Todos los bolivianos debemos participar en la marcha en defensa de la democracia". En la reunión donde se tomó estas decisiones también participó el máximo dirigente de la COB, Guido Mitma, quien había cuestionado al Gobierno durante el conflicto de Enatex, apoyó la movilización de las personas con discapacidad y se perfiló como uno de los dirigentes críticos a la gestión de Morales. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario