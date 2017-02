Masistas toman por asalto sede de DDHH

Fotografia: Agencias Agrandar la foto + Twittear Grupos que responden al partido oficialista del Movimiento Al Socialismo (MAS), encabezados por el ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (MAS), Orlando Gutiérrez, tomaron ayer las oficinas de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APdhb), tal cual si fuera un asalto. El grupo oficialista, que contaba con la presencia de una asambleísta del MAS, irrumpió en las instalaciones de DDHH de La Paz, espacio donde se desarrollaba una conferencia del pueblo Tacana, bajo el argumento que deseaban realizar un "congreso de unidad". La actividad se desarrollaba de manera tranquila con la participación de varias personas, entre los que se encontraban de manera camuflada asalariados mineros, quienes al recibir la orden de Gutiérrez, cual si fuese el jefe de un clan, una pandilla, "ponerse los guardatojos (cascos)" sacaron los mismos y se pusieron como una forma de amedrentar a los representantes de DDHH que estaban en el lugar. Gutiérrez a voz en cuello cuestionaba a la dirigencia de la Apdhb y señalaba que no se respetan los derechos de las personas porque no se los deja llevar adelante una reunión que presumiblemente fue comunicada y que tenían la facultad de hacerlo porque los mineros asalariados son fundadores de la Asamblea. "Esto es un atropello dicen que no les permitimos y no es cierto pero se ve que este grupo responde a disposiciones del Gobierno, son gente del MAS y es una medida política", dijo la presidente de la Asamblea, Amparo Carvajal. A éste se sumaban las voces de supuestos representantes de organizaciones afines al MAS, como Conaljuve, fabriles e incluso una asambleísta que exigían abrir las puertas de la oficina donde funcionaba la representación de La Paz, y que pretendían hacerse de la misma tiempo atrás la actuales diputada masista, Sonia Brito, y la representante de la Defensoría de La Paz, Teresa Subieta. La Asamblea denuncia que aquellos que dicen que harán un congreso de la unidad son los que hace un tiempo dividieron la Apdhlp, por lo que no confían en su "unidad". Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario