Mesa: Vamos a conseguir que el Presidente no sea candidato en 2019

Fotografia: Captura de pantalla LOS TIEMPOS Agrandar la foto + Twittear El expresidente Carlos Mesa aseguró (la noce del jueves), en un conversatorio en el auditorio de la Universidad Católica Boliviana (UCB) de Cochabamba, que la unidad de los bolivianos logrará evitar que el presidente Evo Morales repostule en las elecciones generales del próximo año. Mesa, ante una gran cantidad de público que interrumpía constantemente su exposición con aplausos, dijo que la "unidad es todo" y planteó a las plataformas ciudadanas y partidos políticos trabajar en una estrategia que fije un "Día D" a partir del cual se arranque con una agenda concreta para frenar la candidatura de Morales. Reiteró además que no le interesa por el momento ser candidato y agregó que es el Gobierno el que quiere forzarlo a definir su postulación. "Quiere un consejo Presidente, el que tiene que buscar candidato es usted", afirmó Mesa. Unidad Sobre la importancia de la unidad, explicó que los bolivianos librarán una "batalla" para recuperar la democracia y es esencial para ganarla estar juntos. Pidió no temerles ni rechazar a los partidos políticos, por su reputación, e incluirlos en la estrategia para lograr el respeto al referendo del 21F. "La palabra unidad implica que los partidos, las plataformas ciudadanas, las organizaciones, los movimientos indígenas, tienen que compartir el espacio en igualdad de condiciones" para cumplir el objetivo mayor de evitar la repostulación del Presidente y diseñar un proyecto político conjunto. "En algún momento cada uno tendrá que tomar una decisión sobre un proyecto (...) Construyamos está lógica de unidad", agregó. Mesa propuso fijar un "Día D", que puede ser el 21 de febrero de 2019, para que confluyan todas las fuerzas y se ejecute la estrategia para obligar a que se cumplan los resultados del 21F con una capacidad de movilización democrática y pacífica. Dijo que tras lograr que Morales no sea candidato, se debe trabajar en una segunda fase para elegir candidatos sobre la base de un proyecto serio. Para concluir, Mesa destacó la fuerza de los jóvenes como articuladores de un movimiento democrático y transparente. Tras concluir su exposición, el auditorio coreó: "Bolivia dijo no", entre aplausos al expresidente de la República.