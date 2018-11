Mesa, Veltzé y Morales aprobaron 11 DS y 3 leyes para garantizar polémica carretera

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear 聽 En los gobiernos de Carlos Mesa, Eduardo Rodr铆guez Veltz茅 y de Evo Morales se emitieron 11 decretos supremos (DS) y tres leyes para garantizar el financiamiento y construcci贸n de la carretera Robor茅-El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepci贸n, 聽que fue adjudicada a las firmas Camargo Correa y Odebrecht. Ambas empresas brasile帽as est谩n involucradas en el pol茅mico caso Lava Jato, que destap贸 聽la Polic铆a Federal Brasile帽a en marzo de 2014. En una revisi贸n documental, 聽P谩gina Siete evidenci贸 que en la gesti贸n de Mesa se promulgaron 聽cuatro decretos y una ley. 聽Mientras que durante el 聽gobierno de Rodr铆guez Veltz茅 se pusieron en vigencia seis decretos y dos leyes (una de ellas fue promulgada por 聽Sandro Giordano Garc铆a, como presidente interino). En 聽el gobierno de Morales se promulg贸 un 聽decreto. No obstante, fue en su gesti贸n que se ejecut贸 la obra, se pag贸 a las 聽constructoras y se entreg贸 la v铆a (ver detalles en la infograf铆a). Al menos ocho normas 聽no fueron citadas en el informe de la comisi贸n legislativa que investig贸 -por seis meses- 聽el caso Lava Jato en Bolivia. El mencionado reporte fue aprobado por el MAS en la Asamblea Legislativa, instancia que envi贸 el caso a la Fiscal铆a para que investigue a Mesa y a cuatro exfuncionarios. Mientras que otros cuatro exservidores 聽fueron remitidos 聽en calidad de denunciados. Apertura de sobres En el informe se observa que al menos cuatro personas que participaron en la apertura de sobres 聽y calificaci贸n de empresas 聽 -para adjudicar la construcci贸n de la carretera Robor茅-El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepci贸n- no fueron incluidas en la lista enviada al Ministerio P煤blico. De acuerdo con el documento de la comisi贸n, el 19 de octubre de 2004 se inici贸 el proceso de licitaci贸n, por lo que se conform贸 una comisi贸n para que eval煤e las propuestas de las empresas. La comisi贸n, para ambos tramos, estuvo conformada por Andr茅s Segundo Castro Kukoc (presidente), Luis Humberto Land铆var Pereira (vocal), Ramiro Heredia M. 聽(vocal), Patricia Ballivi谩n (secretaria) y Mar铆a Elena Dips P. 聽(asesora legal). De ellos, s贸lo Land铆var Pereira figura en la lista que fue remitida al Ministerio P煤blico. Las empresas brasile帽as Los senadores opositores Arturo Murillo y Yerko N煤帽ez calificaron 聽al informe de "sesgado e inconcluso" y cuestionaron que Rodr铆guez y Morales hayan "insistido" en que la carretera sea construida por Camargo Correa y Odebrecht, cuando al construirse la v铆a con cr茅dito CAF ya no hab铆a "la condicionante" que exig铆a el Banco Nacional de Desarrollo Econ贸mico y Social (BNDES). El expresidente Eduardo Rodr铆guez explic贸 a P谩gina Siete que su gabinete tom贸 decisiones previo informe del Servicio Nacional de Caminos y el Conape. Carlos Alarc贸n: Con CAF no estaba condicionada contratar brasile帽as El gobierno de Eduardo Rodr铆guez Veltz茅 al concretar financiamiento con la CAF para la construcci贸n de la carretera, ten铆a la opci贸n de lanzar una nueva licitaci贸n y contratar a otras empresas. La CAF es multilateral. Recordemos que el BNDES, que es bilateral, 聽puso la condici贸n de que s贸lo empresas brasile帽as participen en la licitaci贸n; 聽al no darse el cr茅dito se rompe la condici贸n. En la gesti贸n de Carlos Mesa se firm贸 un contrato suspensivo, con condici贸n suspensiva, que establec铆a de que si no se consegu铆a 聽todo el financiamiento para la construcci贸n de la v铆a, todo quedaba sin efecto. Los contratos nunca entraron en vigencia. 聽 Veltz茅: Se sigui贸 la normativa aplicable a la contrataci贸n de obras Los contratos para la construcci贸n de las carreteras fueron inicialmente suscritos durante la gesti贸n de Carlos Mesa. A ra铆z de las dificultades en su financiamiento y que fueron luego superadas por un nueva fuente de recursos ofrecida por la CAF para cubrir los mismos contratos, para las mismas obras y con las mismas empresas pero bajo distintas condiciones de precio ( reducido significativamente) luego de un an谩lisis t茅cnico elaborado con el SNC y CAF. Al efecto se sigui贸 la normativa aplicable a la contrataci贸n de obras y se suscribieron los contratos modificatorios correspondientes. En este proceso, el gabinete tom贸 en consideraci贸n los resultados de los informes emitidos por el SNC y el Conape que precedieron a la aprobaci贸n de los DDSS y la 聽ley que aprob贸 el financiamiento. 聽 Evo Morales: Que presenten las pruebas por el caso Lava Jato

聽 Evo Morales Que acuse a Evo metido con Lava Jato, quiero que presente pruebas sobre Evo. Quiero decirles, hermanas y hermanos, desde aqu铆 a Bolivia y al mundo, 隆no soy cobarde ni maleante como Carlos Mesa! 驴Por qu茅 cobarde? Pedimos, cuando estaba de Presidente, nacionalizar los hidrocarburos, y 茅l p煤blicamente dijo: "He consultado al Banco Mundial, he consultado a Estados Unidos, dicen que no es viable la ley presentada por Evo, por el MAS", por el pueblo boliviano para nacionalizar. 驴Consultar al Banco Mundial? 驴Consultar a Estados Unidos? Esa es la cobard铆a. Si hay que consultar, es consultar a nuestro pueblo, y no a organismos internacionales. 聽 Pol茅mica 聽carretera

El expresidente Gonzalo S谩nchez de Lozada fue quien inici贸 la b煤squeda de cr茅ditos 聽para construir la carretera. El 18 de enero de 2003, Bolivia suscribi贸 un memorando con Brasil. El 8 de julio de 2004 se firm贸 el financiamiento. 2004 Mesa y Luiz Inacio Lula Da Silva suscriben la declaraci贸n conjunta, que en el punto 14 menciona 聽la carretera Santa Cruz-Corumb谩. Mesa tambi茅n instruye licitar la construcci贸n de la v铆a con financiamiento de Brasil. Se firma el contrato principal el 27 de enero de 2005. 2005 El 8 聽de agosto, 聽Rodr铆guez Veltz茅 autoriza al SNC realizar la invitaci贸n directa, modifica el financiamiento ante negativa de la CAF de otorgar aval.聽

Despu茅s de cuatro a帽os, el 16 de enero de 2009, el presidente Evo Morales y Luiz Inacio Lula Da Silva entregan la carretera. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario