Fotografia: APG Noticias Agrandar la foto + Twittear Para el expresidente Carlos Mesa, antes de hablar o "jugar" con relación al tema de su candidatura a la Presidencia, primero se debe resolver, espera "positivamente", el respeto al voto del pueblo del referendo del 21 de febrero de 2016, que decidió que Evo Morales no vuelva a ser candidato en las elecciones de 2019. En ese sentido y en entrevista con la periodista Amalia Pando en su programa radial Cabildeo, Mesa expresó: "yo en principio no quiero ser candidato a la presidencia del Estado". Y es que considera que hablar de ese tema en este contexto sería "jugar" al tema de la candidatura, cuando lo que se debe respetar es el voto del 21F. "En este contexto creo que adelantarme a eso, no antes de que los acontecimientos se produzcan, sería distorsionarlo, porque volvemos a jugar al tema de la candidatura. Yo prefiero dar una respuesta categórica, demos primero el paso uno (respeto al voto del 21F), con ese paso estoy absolutamente comprometido. Cuando ese paso haya sido resuelto, espero que positivamente, volveremos a hablar de la candidatura. En este momento mi respuesta es la que te acabo de dar", desglosó Mesa en la entrevista. Es así que Mesa se declaró como un "militante" de la causa del 21F e incluso está dispuesto a integrar un movimiento en defensa del voto del pueblo. "Sin ninguna duda, en la medida que yo pueda ser útil, este es un compromiso desde luego, pero no es: 'saben, aquí yo estoy mandando', sino es integrarme", agregó. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario