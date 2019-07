Mesa acepta la renuncia de Ayo y no revela el monto para su campaÃ±a

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear El expresidente y candidato a la presidencia de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, acept√≥ este martes¬†la renuncia de su hasta ahora vocero, Diego Ayo, que tras una pol√©micas declaraciones decidi√≥ alejarse de la campa√Īa. "He lamentado la decisi√≥n de Diego, entiendo su postura, he aceptado su renuncia y he agradecido su trabajo, √©l lo hace para que el Gobierno no manipule sus declaraciones. Estoy satisfecho y agradecido con mi equipo", afirm√≥ el opositor. Inicialmente circul√≥ una misiva falsa del intelectual, y luego sali√≥ a luz la carta real, en la que sostiene que "un error" lo aleja de la vocer√≠a de esa alianza, que √©l consideraba una oportunidad para "contraatacar". Mesa dijo sentirse "satisfecho" y "orgulloso" de su equipo de colaboradores y deplor√≥ que el Gobierno tergiversara las declaraciones de Ayo, que el fin de semana dijo que el presupuesto de campa√Īa de CC no llegaba ni a 10 millones de d√≥lares. "Vamos a responder con claridad, nosotros hemos presentado nuestro presupuesto en una cifra mucho menor a 10 millones de d√≥lares, no digo la cifra porque el presupuesto es un monto ideal¬†que espera conseguir de los respaldos, por tanto, el resultado no ser√° la cantidad que presentamos, que no son 10 millones de d√≥lares", explic√≥ Mesa. Ratific√≥ que no dir√° ni un estimado del monto que ser√° utilizado para su campa√Īa porque a√ļn est√° sujeto a los aportes que siguen realizando quienes respaldan su candidatura, pero asegur√≥ que el Tribunal Electoral recibir√° las cuentas claras y que la cantidad es "austera". "Me parece una desverg√ľenza del Gobierno. Son¬†527 millones de bolivianos para comunicaci√≥n tiene el Gobierno, tienen presupuestos millonarios para Entel, para el Telef√©rico, que son utilizados de forma directa e indirecta para campa√Īa", enfatiz√≥ el candidato. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario