Fotografia: AFP Agrandar la foto + Twittear El expresidente Carlos Mesa aclar贸 la tarde de hoy que su trabajo en la vocer铆a de la demanda mar铆tima fue bajo la condici贸n de no recibir salario alguno, por lo que fue "Ad Honorem", esto con motivo de la denuncia de los diputados Wilson Santamar铆a y Rafael Quispe, que dieron a conocer que Mesa y su equipo recibieron 2,8 millones de bolivianos聽 en cinco a帽os de聽esta labor (2014-2018). De acuerdo con una petici贸n de informe escrito que fue solicitado por los diputados, Mesa recibi贸 poco m谩s de un mill贸n de bolivianos por concepto de vi谩ticos, pasajes y otros por su participaci贸n en la vocer铆a mar铆tima. Mesa precis贸 que los recursos que recibi贸 de la Direcci贸n General de Reivindicaci贸n Mar铆tima (Diremar) eran para pasajes, alojamientos y comidas en los 20 viajes que realiz贸 como vocero a un total de 67 pa铆ses del mundo, en los que tuvo reuniones con 109 representantes, entre presidentes, vicepresidentes, ministros y viceministros de Relaciones Exteriores y embajadores. "El trabajo que hice entre 2014 y 2018 (durante cuatro a帽os y medio) tuvo como condici贸n inexcusable no recibir salario alguno. Fue totalmente Ad Honorem, en consecuencia, no recib铆 un solo centavo ni como salario, ni como contraprestaci贸n econ贸mica de naturaleza alguna", declar贸 Mesa. Adem谩s, Santamar铆a y Quispe dieron a conocer que tres colaboradores de Mesa recibieron poco m谩s de 1,8 millones de bolivianos por la vocer铆a mar铆tima. El expresidente y actual candidato precis贸 que en realidad sus colaboradores eran servidores p煤blicos de Diremar. "Los funcionarios que apoyaron mi labor, una de las m谩s relevantes de la estrategia mar铆tima, eran servidores p煤blicos de Diremar con salarios registrados en 铆tems en dicha entidad, igual que abogados, historiadores, t茅cnicos, administrativos y otro personal que trabaj贸 tanto bajo la direcci贸n del Agente Eduardo Rodr铆guez Veltz茅, como para el equipo jur铆dico, el hist贸rico y el pol铆tico de la causa. En consecuencia, es totalmente falso que yo haya recibido un solo centavo por ese trabajo", precis贸. Frente a estas "acusaciones falsas carentes del m铆nimo fundamento", Mesa anunci贸 que iniciar谩 un proceso contra ambos diputados. "Iniciar茅 inmediatamente un juicio sobre el particular a Rafael Quispe y Wilson Santamar铆a", indic贸 Mesa a trav茅s de una publicaci贸n en su blog personal. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario