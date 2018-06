Mesa cree que informe contra el Gobierno por Quiborax es 'lapidario'

Fotografia: APG Noticias Agrandar la foto + Twittear El expresidente y vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, considera "lapidario" el informe que revela que Bolivia puso pagarle menos a la firma extranjera Quiborax por la reversión de sus concesiones mineras. El país acabó erogando 42,6 millones de dólares cuando pudieron ser solo tres millones sin llegar a un arbitraje. "Lapidario informe de El Deber sobre Quiborax que prueba la responsabilidad del gobierno de Morales en la pésima defensa de los intereses del país" (sic), escribió hoy el exmandatario en su cuenta oficial en Twitter. El documento detalla que Quiborax-Non Metallic Minerals-Allan Fosk no siempre pidió tanto dinero a Bolivia como compensación, en 2008 la compañía accedió a terminar la demanda de arbitraje a cambio de un pago de tres millones de dólares que debió efectuarse en 2009, mismo que no se concretó por el hallazgo que hizo el Gobierno de unas deudas impositivas del consorcio (9,1 millones de bolivianos). Se abrió un proceso contra Mesa por la decisión de revertir los intereses de esa firma extranjera, por considerar que no actuó conforme a norma; la proposición acusatoria fue presentada por el Procurador General del Estado, Pablo Menacho, e incluye a tres exministros de la gestión del expresidente. Ayer el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, manifestó que "Carlos Mesa saca esta información (la del doble rol del abogado chileno) como un señuelo para despistar de un tema central, que es el siguiente: qué bien que se haya recuperado el año 2004 estas áreas del salar de Uyuni, ¡qué bien! Es lo mínimo que se podía esperar. ¡Qué mal que se lo haya hecho de mala manera!". Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario