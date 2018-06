Mesa declara en Sucre por el caso Quiborax

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear Desde las 9:00 el expresidente Carlos Mesa, brinda su declaración ante Fiscalía General del Estado en Sucre, en el marco de la denuncia presentada por el Gobierno en el caso Quiborax. Mesa llegó acompañado de su abogado, según el reporte del diario Correo del Sur, un grupo de personas le expresaron su apoyo afuera del edificio con pancartas y banderas. Ayer, el expresidente Carlos Mesa presentó una denuncia en contra del exprocurador y actual ministro de Justicia, Héctor Arce; el ministro de Minería, César Navarro; el procurador, Pablo Menacho, y la exprocuradora Elizabeth Arismendi, por los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes por el caso Quiborax. Mesa se dirigió a la Fiscalía acompañado de sus ex ministros Gustavo Pedraza, de Desarrollo Económico, y Luis Fernández Fajalde, de Trabajo, también investigados y que ayer declararon. Las irregularidades serían que el Gobierno pudo negociar un pago de 3 millones en 2008 que hubiera terminado el proceso, pero el Gobierno del MAS no lo hizo. Además, señaló que hay un acta falsificada en la tramitación del arbitraje, y una reunión entre ejecutivos de la empresa chilena y la Procuraduría antes del fallo. Ante la denuncia el procurador del Estado Pablo Menacho emitió su respuesta a través de cuenta de Twitter ayer, donde dijo que Mesa intenta desviar la atención del proceso. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario