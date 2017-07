Mesa dice que no necesita intérpretes sobre su compromiso

Agrandar la foto + Twittear El ex presidente responde a los criterios de Álvaro García Linera. El vicepresidente dijo que el vocero de la causa marítima tiene "corazón y alma chilenos" El ex presidente y todavía vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, salió a responder a las palabras dichas por el vicepresidente Álvaro García Linera, que ayer lo sindicó de tener "corazón y alma chilenos". "Mí compromiso con Bolivia y mi sentimiento hacia Chile lo juzga el pueblo boliviano que no necesita de intérpretes" (sic), escribió en su cuenta oficial en Twitter el historiador nacional. Durante un acto público, la segunda autoridad del país manifestó que "los hemos llamado vendepatrias; ninguno de esos expresidentes dijo: hay que llevar gas a Caranavi, a Cobija. Dijeron hay que llevar gas a Chile (...) a Estados Unidos. Para ellos Bolivia está en quinto lugar; en primer lugar, para ellos, está EEUU; en segundo lugar, Chile; tienen corazón chileno, tienen alma chilena, tienen cerebro norteamericano". No es la primera polémica entre ambas personalidades, antes protagonizaron un intercambnio de escritos sobre la pertinencia de las construcciones en plaza Murillo. Mesa calificó de "engendros" a 'La Casa Grande del Pueblo' y el nuevo palacio del Legislativo. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario