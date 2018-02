Mesa prevé giro en relaciones Chile-Bolivia tras fallo

Fotografia: AFP Agrandar la foto + Twittear El vocero de la demanda marítima y expresidente Carlos Mesa prevé que tras el fallo favorable de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, habrá un giro de 180 grados en las futuras relaciones de Chile con Bolivia, porque se habrá reconocido la consistencia de los argumentos bolivianos. En conversación con T13 Semanal del diario La Tercera de Chile, Mesa sostuvo que para Bolivia ya es un éxito "extraordinario" haber podido llevar a Chile a un tribunal internacional. "Ese es un primer éxito. Y estamos seguros, que esta es la lógica de Bolivia, la consistencia de nuestros argumentos determinarán algo que para nosotros es evidente: Chile llevó adelante por más de 70 años una acción que puede entenderse como actum bilateralde, un estado con un doble compromiso. Quiero negociar contigo, me comprometo a negociar contigo. Y el compromiso de negociar contigo lo hago con un objetivo, para otorgarte a ti un acceso soberano al Océano Pacífico. Esos dos elementos nos hacen pensar que tendremos un fallo favorable, probablemente este año, el 2018", dijo Mesa. Además, añadió que en este sentido "habrá un giro de 180° a lo que será la relación de Bolivia y Chile a partir de ese momento". El diario chileno buscó a Mesa para solicitar una opinión sobre el futuro canciller chileno Roberto Ampuero, a lo que el expresidente respondió: "Yo no opino sobre personas, sino sobre política exterior". Ampuero asumirá en la cartera de Relaciones Exteriores pocos días antes de que comiencen los alegatos orales en La Haya el próximo 19 de marzo. Mesa manifestó que no dirá nada "en favor o en contra" del secretario de Estado nombrado por Sebastián Piñera. Esto ya que según explicó, "si analizas lo que ha sido la actitud del gobierno de (Michelle) Bachlet, el primer gobierno de (Sebastián) Piñera y el segundo gobierno de Bachelet, no hay ninguna diferencia". Así, señaló que "el nombre del canciller sea Moreno, que el nombre del canciller sea Muñoz o que el nombre del canciller sea Ampuero no creo que modifique la esencia de lo que Chile intenta lograr, que es que la Corte Internacional de Justicia falle en contra de Bolivia". "Lo que tenga que hacer Chile una vez que se conozca el fallo, no será relevante en tanto el nombre del canciller, sino en tanto la política exterior global", sostuvo al medio chileno. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario