El expresidente y candidato presidencial a los comicios generales de octubre de este año, Carlos Mesa, reiteró que de llegar al Gobierno mantendrá los bonos creados en la gestión de Evo Morales por ser medidas positivas y correctas. "Una respuesta categórica, los bonos son positivos y los vamos a mantener", manifestó Mesa en entrevista con RTP. El candidato subrayó que su respuesta no solo tiene que ver con la campaña que lleva adelante el gobierno de que él iba a romper los bonos, sino por la convicción de que cree que son buenos. Mesa, en una entrevista en 2018, declaró a El Deber: "el sentido fundamental de nuestra propuesta es que no podemos seguir con un rentismo que está haciéndole un profundo daño al país". En base a esta declaración, la agencia estatal ABI publicó que Mesa anunció la supresión de los bonos estatales si llega a la presidencia, mientras que el periódico Cambio, también gubernamental, publicó que Mesa planea eliminar los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy y Renta Dignidad. Pese a que Mesa aclaró esta situación y la tergiversación de sus palabras por parte de ABI y Cambio, el Gobierno sigue utilizando esta declaración como verdadera y como parte de su campaña política. El candidato Mesa destacó que lo importante de los bonos es que son una transferencia condicionada, y citó como ejemplos el bono Juancito Pinto y Juana Azurduy. "El sistema educativo le dice a la madre, si quiere recibir el bono, primero que asista a las reuniones del colegio y segundo que el niño asista a la escuela, sino no hay bono (...), eso ha reducido la deserción escolar", refirió. Sobre el bono Juana Azurduy dijo hay que mantenerlo, pero "dándole a la madre un servicio que sea de control prenatal, para ver si hay mal formación, para ver si hay problemas, para una natalidad adecuada y el control post natal". En cuanto a la Renta Dignidad, que es la continuación del Bono Sol, indicó que es una forma de seguro universal para el conjunto de persona que nunca han podido aportar porque no son asalariados. Remarcó que la respuesta a mantener estos bonos "es categóricamente sí, porque son medidas correctas, y lo que está bien hecho no hay por qué cambiarlo". Mesa aclaró que el invento de los bonos se dio en 1997, mucho antes que Evo Morales llegara al Gobierno, y que "él solo los ha ampliado, pero no es el inventor".