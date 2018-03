Mesa y Gobierno liman asperezas y definen listas

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear El expresidente Carlos Mesa y el presidente Evo Morales limaron asperezas y definieron el viaje a La Haya a la presentación de los alegatos orales ante esa corte. Ayer, el exmandatario reveló que en días pasados se reunieron por gestiones del presidente del Senado, José Alberto Gonzales, para hablar de esta fase del juicio con Chile únicamente. "Hay dos circunstancias que hay que diferenciar claramente, una lo que es la política de gobierno en la que hay grandes diferencias y en algunos casos irresolubles entre muchos de nosotros y el presidente y eso se mantendrá (...) la segunda se llama política de Estado, quiere decir que cualquier diferencia, cualquier problema que pueda existir, tiene que ser superado porque hay una causa mayor, esa causa mayor en las relaciones internacionales es el tema del mar", dijo a radio Compañera. Asimismo, reveló que hace dos semanas aproximadamente se reunió con el primer mandatario y hablaron de este tema solamente, el mediador de ese encuentro fue el presidente del senado, José Alberto Gonzales. El vicepresidente, Álvaro García Linera, consultado sobre ese tema, alabó el trabajo de Mesa en todo este tiempo, "sí, es una persona que tiene una misión importante, y la cumplió de una manera excelente, es portavoz de la demanda marítima y permanentemente tiene vínculos con la Cancillería (...) de rato en rato se reúne con el presidente para evaluar la tarea que lleva él en la demanda", dijo el mandatario. De ese modo quedan atrás los conflictos que hubo entre las autoridades de Gobierno y el expresidente en este tiempo. Polémica por listas Mientras, los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores, Javier Zabaleta y Fernando Huanacuni, ingresaron en una polémica porque el primero dijo que el Estado correrá con los gastos que signifique todo el viaje de las personalidades y refirió que serán los nueve gobernadores los que viajarán. Pero el canciller dijo que cada uno de los invitados correrá con los gastos de su viaje a La Haya y que no serán los nueve gobernadores sino que será el gobernador más representativo; a la lista que mencionó el presidente, Huanacuni sumó a "historiadores y activistas que apoyaron esta demanda". Dijo que no será posible invitar a los nueve gobernadores porque no existe la capacidad y tampoco viajarán todos los excancilleres y que serán "algunos" los invitados, los únicos que tienen la invitación final, son los cuatro expresidentes. La nómina final de los viajeros será definida hasta la siguiente semana, de acuerdo con la explicación del vicepresidente y dijo que el mensaje principal de esta iniciativa es mostrar la unidad ante Chile y el mundo. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario