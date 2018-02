Mitma se retira de COB, dice que el Gobierno ha ganado

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear Guido Mitma anunció que abandona los ambientes de la COB. El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana resistió hasta ahora en el cargo, pero este jueves manifestó que, en esta pugna por la dirigencia sindical, el Gobierno ha ganado con imposición. Él y su Comité Ejecutivo prefieren irse con dignidad. Mitma se mantenía en los ambientes de la COB como ejecutivo, a pesar del arremetida de sindicatos afines al MAS que lo desconocieron por promover protestas contra el Gobierno. Al final, el dirigente se quedó con poco apoyo, incluso su sindicato de origen, el de los mineros de Huanuni, le dio la espalda. Al momento se lleva adelante en Santa Cruz un Congreso impulsado por los sindicatos afines al MAS para elegir nueva directiva de la COB. Mitma no reconocía esa reunión, pero al advertir que tiene participación de un 70% a 80% de los afiliados, además de las presiones, el dirigente decidió dar un paso al costado. Explicó que una vez elegido el presidium en Santa Cruz, terminó su labor en la Central Obrera Boliviana. Ahora se dedicará a hacer un inventario para dejar las oficinas en orden. "El Gobierno ha ganado con la imposición de llevar este presunto congreso en el departamento de Santa Cruz, sin embargo, estamos en esa obligación de dejar los ambientes de la COB", manifestó. Mitma atribuyó su debacle a las traiciones de los propios miembros de su Comité Ejecutivo, como también a presiones del Gobierno, que conminó a sus dirigentes aliados a retornar a sus fuentes laborales con amenaza de despido. Dijo que el Congreso de Santa Cruz no es de los trabajadores, sino del MAS. Calificó este hecho como un "asalto a la COB". Lamentó que el Gobierno haya vencido en esta pugna con imposición, interferencia, intromisión, paralelismo y además financiando el Congreso de Santa Cruz. Dijo que el pueblo juzgará a los dirigentes traidores que rifan 65 años de historia de la COB y ahora la entregan al Gobierno. "Este Comité Ejecutivo se va a ir con dignidad, y haber mantenido la lealtad a todos los bolivianos, a todos los trabajadores, cuidar las reivindicaciones, los derechos, la libertad de expresión que se vio amenazada por el Gobierno", agregó Mitma. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario