OEA identifica factores para triunfo de voto nulo con 50%

La falta de información de los postulantes y el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que habilitó a una reelección indefinida al presidente Evo Morales fueron los factores que identificó la misión de observadores electorales de la Organización de Estados Americanos para que el voto nulo haya obtenido más del 50 por ciento de la votación. "Por un lado se encuentran las causales de tinte más político: el llamado de sectores políticos a vota nulo, la creciente acogida de esta invitación después del fallo del tribunal constitucional (...) se pudo constatar que gran parte de la población tenía poco conocimiento sobre el propósito de la elección y los candidatos", explicó Guillaume Long, jefe de la misión. El pasado domingo, se desarrolló la elección de altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, donde por segunda ocasión, en este tipo de elección, se impuso el voto nulo con el 52.46 por ciento. La población adoptó formas muy creativas para anular su votación. EVALUACIÓN La misión se reunió con diversos sectores que participaron en la etapa de preselección de los postulantes al Órgano Judicial, donde solicitó la información de esta etapa, las comisiones del legislativo que realizó la evaluación de los postulantes, partidos de oposición y también sostuvo un encuentro con el presidente Evo Morales. Tras estos antecedentes, la misión de la OEA destacó los esfuerzos de las autoridades en poner énfasis en los méritos de los aspirantes, el reglamento que fue modificado con relación a la anterior elección, eliminó algunas restricciones para la difusión de méritos. Sin embargo, esto no fue lo suficiente, puesto que faltó más tiempo para lograr que la población esté más informada, puesto que debió conocer a los 96 postulantes. Otro de los puntos que observó la delegación es que si bien el Reglamento establece sanciones y prohibiciones para los postulantes, no determina sanciones claras para los ciudadanos que incumplan la norma y que no son parte de este proceso de elección. También recomendó necesario ampliar la etapa de impugnación de los postulantes, tomando en cuenta que este período solamente duró alrededor de cinco días, esto dificultó que la población presente una denuncia fundamentada contra los aspirantes. Debe haber, además, refuerzo de recursos económicos que se designan para que los postulantes participen en foros.