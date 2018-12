Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear La Organizaci贸n de Naciones Unidas (ONU) no ingresar谩 a juzgar, contradecir o aprobar las decisiones de Tribunal Supremo Electoral (TSE)聽 y el Tribunal Constitucional Plurinacional聽 (TCP), porque los considera "asuntos internos", asever贸 este lunes Mauricio Ram铆rez, coordinador residente de organismo internacional. Ram铆rez ratific贸 su posici贸n, expresada la anterior de semana, de llamar a que las elecciones de Bolivia se hagan de manera limpia y transparente, pero aclar贸 que como organizaci贸n no puede entrar a valorar no contradecir lo que decidieron los tribunales. "Cualquier decisi贸n que haya tomado el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional, son asuntos internos, son asuntos institucionales del Estado, ante lo cual las Naciones Unidas no entran a valorar ni a juzgar", explic贸. La declaraci贸n de Ram铆rez se da en un momento en que los bolivianos debaten la legalidad de la repostulaci贸n de Evo Morales. Opositores denuncian que la candidatura del presidente es ilegal, porque va en contra de los resultados de un referendo, pero el MAS se ampara en una sentencia del Tribunal Constitucional que interpreta a la reelecci贸n sin l铆mites como un derecho humano. El funcionario internacional inst贸 a que el proceso electoral de 2019 se lleve adelante de manera pac铆fica. No obstante, aclar贸 que la ONU no tiene la funci贸n de hacer observaci贸n electoral y que s贸lo podr铆a hacer un monitoreo de la situaci贸n de los derechos humanos, si el Estado lo requiere. Destaca los bonos El Coordinador Residente de Naciones Unidas destac贸 a los bonos como un logro del Gobierno y recomend贸 que esos programas sociales contin煤en. "Los bonos que el gobierno ha venido implementando durante estos a帽os han servido mucho para erradicar la pobreza, que ha sido uno de los principales logros de este gobierno y esperamos que esto se contin煤e, y qu茅 en la medida de lo posible se mejore, se perfeccione", manifest贸. Explic贸 que la mejora de estos programas sociales debe orientarse, por ejemplo, a dar capacitaci贸n a las personas y mejorar sus condiciones de vida, pero mediante medios que ellas mismas puedan sostener. Se帽al贸 que se podr铆a incidir en el ingreso al mercado laboral o desarrollar capacidades de emprender sus propios proyectos productivos. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario