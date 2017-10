Oposición: fallo sobre repostulación no tendrá ningún valor

Fotografia: Unidad Democrática Agrandar la foto + Twittear El jueves se presentará la denuncia. Opositores a una nueva repostulación del presidente Evo Morales aseguran que el posible fallo que pueda emitir el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la acción presentada por el MAS, no tendrá ningún valor debido a que la última instancia que dirimirá el tema es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "Ese fallo del TCP va a tener que ser contrastado con una decisión superior que va a tener que ser en la CIDH. No tendrá ningún valor en la medida de que haya una decisión superior de la CIDH", explicó el constitucionalista Carlos Alarcón. Junto al jurista, los senadores Arturo Murillo y Oscar Ortiz se trasladarán mañana a la sede de la instancia internacional, en Washington (EEUU), para el jueves acusar el Estado de pretender desconocer los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016, donde ganó el No. "Claramente el Gobierno vía Tribunal Constitucional está desconociendo el resultado y de esa forma, desconociendo el voto ciudadano", explicó Ortiz. Alarcón detalló que "la decisión definitiva de este asunto, al haberse invocado el Pacto de Costa Rica, está en el ámbito internacional" y anticipó que la Comisión "hará respetar sus propios precedentes". Si el Gobierno desacata un futuro fallo, el caso pasará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emite decisiones vinculantes. "Nosotros viajamos a la OEA para defender la democracia, a defender la Constitución y viajamos con nuestros recursos. Hasta para violar la Constitución el Gobierno usa los recursos de los bolivianos", aseveró Murillo. El planteamiento del MAS es que no existan "límites" ni "restricciones" a la reelección del presidente, vicepresidente y otras autoridades electas, argumentan que en este tema la Constitución no es concordante con el Pacto de San José de Costa Rica. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario