Opositor alerta que cada vez quitan delitos a caso taladros

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + El senador opositor por Unidad Demócrata (UD) Oscar Ortiz advirtió este jueves que conforme pasa el tiempo, los organismos estatales como la Contraloría, quitan delitos al caso taladros para no investigar un posible sobreprecio en la contratación de la compra de tres taladros para YPFB a la italiana Drillmec. Ortiz formuló ese comentario luego de enterarse que el Contralor del Estado Henry Ara, habría indicado el miércoles que dentro la responsabilidad penal encontrada a 19 personeros de YPFB, el único delito sustentable sería de "incumplimiento de deberes", lo cual genera "mucha desconfianza", tomando en cuenta que la Contraloría nunca antes emitió informe final. Hizo votos para que la Contraloría sea eficiente al emitir su informe en el caso taladros y no se repita la historia de la auditoría al Fondo Indígena del que solo presentó informes parciales, tampoco investigó al caso CAMC menos las barcazas chinas. "Aquí lo que veo es que cada vez le van quitando delitos que estas personas pudieran haber cometido. Voy a estar atento al informe del Contralor porque aquí hay delito de contratos lesivos al Estado, si han firmado el contrato. Hay uso indebido de influencias, si se ha evidencia que han participado personas que no les correspondía participar en las decisiones", manifestó. Dijo que si bien no se llegó a pagar el monto de 148 millones de dólares a la italiana Drillmec, hay que investigar el sobreprecio, porque una de las principales irregularidades es el presunto sobreprecio de haber elevado en 60 millones de dólares el precio referencial. Advirtió que estará atento al informe de la Contraloría para ver a quién incluye y qué hechos realmente está investigando, para que no ocurra como el caso Zapata, donde descartaron los delitos mayores y atribuyeron los menores para que la gente se acoja a juicio abreviado y luego esté libre.