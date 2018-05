Ortiz revela contrato directo para empresa de Groux para los Juegos

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear El senador del Movimiento Demócrata Social (MDS), Óscar Ortiz, denunció ayer la contratación directa, sin concurso de méritos, del exministro de culturas Pablo Groux para llevar a cabo el acto inaugural y clausura de los XI Juegos Suramericanos a través de su empresa Kronopios por 11.035.695 bolivianos. El legislador explicó que en 2017 se promulgó el Decreto 3097, que declaró como prioridad los Juegos Suramericanos y autorizó la contratación directa, sin licitación, para obras. En tanto, en enero de 2018, el decreto se amplió para aplicar la misma modalidad para bienes y servicios. Es así como se hace la contratación directa de la empresa unipersonal Kronopios, el 30 de enero de 2018. El senador indicó que esta contratación tiene "presuntos indicios de corrupción" y Groux dijo que sabía que el tema en algún momento se iba a prestar a un manejo político. Ortiz observa que el propietario de la empresa sea el exministro y que ésta fue creada recién en junio de 2015, por lo que, en un proceso de contratación regular, no tiene la antigüedad suficiente. Del mismo modo, señaló que Kronopios comenzó con un capital de 75 mil bolivianos, que tampoco es suficiente para presentarse a un proceso regular de contratación. Finalmente, cuestionó la falta de experiencia para adjudicarse este trabajo. "Lo correcto hubiera sido que se pida a varias empresas sus propuestas y que gane la mejor, pero en este caso sólo se presentó otra más que es Arte Bolivia, la cual casualmente pidió 12 millones de bolivianos. Estamos ante un caso de presunta corrupción", manifestó Ortiz. Siguió: "70 por ciento desembolsado en 60 días, 11 millones en 90 días. Liberación total de los requisitos. Sin un concurso de propuestas sobre la historia, la cultura y el folklore nacional. Favorecimiento evidente". Ortiz indicó que identificó la presunta comisión de tres delitos: uso indebido de influencias, enriquecimiento de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito. Anunció que seguirá investigando y pidiendo informes para hacer la denuncia ante el Ministerio Público. Groux fue viceministro de Culturas entre 2007 y 2009. Luego se desempeñó como ministro entre 2009 y 2010. Fue embajador de Bolivia ante la Unesco entre 2010 y 2012. Volvió a ocupar la cartera de 2012 a 2015. Una vez removido, creó la empresa Kronopios. Pero en 2016 vuelve a estar vinculado al Gobierno como gerente del canal Abya Yala, vinculado a la fundación JEMA de Evo Morales. Ante esta denuncia, el exministro señaló que la empresa no tiene ningún impedimento para adjudicarse el contrato. "Lo que el senador plantea no tiene respaldo legal. Hace más de un año que estamos trabajando en la elaboración del plan", dijo. Agregó que sí cuenta con experiencia, pues gran parte de su trabajo consistió en producción artística. Y fue por eso que lo designaron como ministro, afirmó. Ortiz remarcó que durante los últimos cuatro años, el Gobierno adjudicó de manera directa 100 millones de bolivianos para todo lo que corresponde a bienes y servicios de los Juegos Suramericanos. No descarta que existan otras contrataciones con características similares dentro de los 100 millones. 11 millones de bolivianos es el monto acordado entre la Organización de los Juegos y Pablo Groux para llevar adelante la inauguración y clausura de los Juegos. EVENTOS SERÁN CON ARTISTAS NACIONALES El exministro de Culturas Pablo Groux explicó que los 11 millones de bolivianos se utilizarán para tres eventos: la inauguración en Cochabamba, en Villa Tunari y la clausura de los Juegos. Cada evento será independiente del otro y tendrá sus propias características. Se pagará el traslado de los elencos artísticos nacionales, los equipos, el hospedaje, viáticos, entre otros. El equipo base de trabajo son 40 personas, agregó. Asimismo, indicó que todos los elencos que participarán en los tres eventos son nacionales, tanto grupos artísticos como danzarines de bailes folklóricos. BAJA EL AVANCE DE LAS OBRAS PARA LOS XI SURAMERICANOS POR FALTA DE PAGO El pago de planillas de las obras para los XI Juegos Suramericanos, así como el desembolso de recursos para distritos y las OTB, se ve afectado por la ausencia del alcalde José María Leyes, que tiene detención domiciliaria y no firma los documentos. El secretario de infraestructura, Carlos Abasto, señaló que la evolución en las obras de los juegos está bajando, porque no se están pagando planillas de sueldos. "El único con potestad para firmar es el Alcalde. No puede ser reemplazado por un secretario. Se están haciendo todos los esfuerzos y se está buscando llegar a acuerdos con las empresas para que ninguna obra se paralice", manifestó Abasto. Sin embargo, indicó que algunas empresas son un poco más reacias. Una de ellas sería la encargada de ejecutar el circuito BMX. Esta empresa habría dado un ultimátum para exigir el pago correspondiente en los siguientes dos días. Caso contrario pararía. No obstante, Abasto indicó que hasta el momento ninguna obra se detuvo. Además, esperan que las infraestructuras se entreguen en las siguientes dos semanas. Esta situación genera preocupación a 23 días de la inauguración de los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. Por ahora, los escenarios más avanzados son el centro acuático y el estadio de atletismo y gimnasia. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario