Papeleta de elecciones abre con CC y cierra con PAN-Bol

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizó ayer el sorteo de  ubicación de las franjas de partidos  políticos en la papeleta de sufragio para las elecciones generales del 20 de octubre. La alianza de Comunidad Ciudadana (CC) abre la boleta y  PAN - Bol la cierra. El orden  en todas las papeletas de votación será el siguiente: Comunidad Ciudadana (CC), candidato a la presidencia Carlos Mesa; Frente Para la Victoria (FPV), Israel Rodríguez; Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi; Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Víctor Hugo Cárdenas; Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales; Bolivia Dice No, Óscar Ortiz; Partido Demócrata Cristiano (PDC), aún se desconoce; Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Virginio Lema; y Partido Acción Demócrata Boliviana (PAN-bol), Ruth Nina. Al  sorteo, que se realizó ayer en TSE, no se presentaron los delgados  de Bolivia Dice No; pero sí asistieron los delegados de los otros ocho frentes. Tras una breve bienvenida de la presidenta, María Eugenia Choque, el secretario de cámara inició el acto. Se realizaron dos sorteos en una tómbola. El primero fue para elegir el orden en el que los representantes  sacarían los bolillos para la elección de las franjas en la papeleta. Y el segundo, para definir el sitio que ocupará cada frente en la papeleta. "Levantamos esta sesión que corresponde a la 54 del calendario electoral que define ya la ubicación final de la papeleta de sufragio para las elecciones nacionales" dijo la presidenta del TSE, María Eugenia Choque. El 20 de octubre, en cada franja de la papeleta se añadirá a los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia. Debido a las renuncias y cambios -y pese a las primarias- actualmente algunos de ellos no están definidos. El 13 de junio, el expresidente Jaime Paz Zamora renunció a su candidatura presidencial por PDC. Un mes después, el 12 de julio, el senador de Unidad Demócrata (UD) Edwin Rodríguez  dimitió a su postulación a la Vicepresidencia de Bolivia Dijo No. A ellos se suman los casos de los candidatos a  la vicepresidencia Leopoldo Chui de PAN-Bol y Fausto Challapa del FPV. El Tribunal Supremo Electoral resolvió el  viernes  sustituir a los candidatos pese al carácter vinculante de las primarias, al amparo de Convención Americana de DDHH, hasta el 11 de septiembre. El TSE informó que presupuestó   cinco millones de bolivianos para la impresión de las papeletas. El  padrón biométrico llega a 6.935.122 votantes.