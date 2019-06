Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear ¬† Los c√≠vicos del pa√≠s esperan hasta este viernes una respuesta de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, a quienes han exigido su renuncia por habilitar el binomio oficialista que busca la reelecci√≥n. Despu√©s de este plazo asumir√°n nuevas medidas de presi√≥n, entre las que no se descarta el paro c√≠vico que va tomando fuerza dentro de las plataformas ciudadanas y sectores afiliados a la entidad c√≠vica. "Nuestras acciones buscan el respeto al voto del pueblo, a la democracia, al estado de derecho y a la Constituci√≥n Pol√≠tica del Estado", dijo el presidente del Comit√© pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en una conferencia de prensa que ofreci√≥ un d√≠a despu√©s de la marcha en La Paz. Camacho remarc√≥ que no se pueden tomar acciones a la ligera, sin la debida coordinaci√≥n, por eso aguardar√°n la reuni√≥n nacional para determinar las medidas a seguir. Mientras tanto, el respaldo para un paro c√≠vico va tomando fuerza. La activista Mar√≠a del Carmen de Prado, cree que el pueblo no se quedar√° de brazos cruzados ni ca√≠dos. "Creo que Bolivia tiene que pararse el tiempo que sea necesario, es el √ļnico camino para que este Gobierno vea que no se puede jugar con la voluntad del pueblo", enfatiz√≥. Wilma Balc√°zar, de la plataforma Todos podemos ser presidente, se√Īal√≥ que esta medida debi√≥ hacerse hace un a√Īo, y ahora espera que de la mano de los c√≠vicos pueda concretarse y conseguir los resultados esperados. El transporte pesado se√Īala que, al margen del perjuicio que ocasiona un paro, est√°n dispuestos a respaldarlo porque ven necesario exigir el respeto al voto del ciudadano. "Al margen de ser transportistas, somos el pueblo, y creemos que ese voto se tiene que respetar", enfatiz√≥ el dirigente Juan Yucra. La Confederaci√≥n de Gremiales de Bolivia tambi√©n ha participado de las medidas asumidas por los c√≠vicos, y se reunir√°n para ver el nuevo escenario, explic√≥ su representante departamental, Juan Tito Caero. Las juntas vecinales cruce√Īas est√°n decididas a acatar las medidas que determinen los l√≠deres c√≠vicos. El presidente en ejercicio de la Federaci√≥n de Juntas Vecinales, Walthy √Čg√ľez, adelant√≥ que se est√°n organizando para ir a los barrios a hacer conocer las medidas que se decidan. Record√≥ que la contundencia de los anteriores paros fue por la participaci√≥n vecinal y est√°n dispuestos a movilizar nuevamente a sus bases. El MAS cuestiona En el Movimiento Al Socialismo cuestionan las movilizaciones. El presidente Evo Morales acus√≥ a la oposici√≥n de atacar la institucionalidad y buscar el debilitamiento democr√°tico, con el objetivo de "da√Īar" las elecciones generales de este a√Īo. Juan Guzm√°n, de la departamental del MAS, dijo que los c√≠vicos y los l√≠deres opositores pretenden volver al pasado donde se daban las coaliciones que frenan el desarrollo del pa√≠s, y califica de pol√≠tica las medidas. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario