Partidos reciclan candidatos para llenar listas para la ALP

Los partidos políticos perfilan en sus listas a personas que ya estuvieron en las arenas de la política y en la función pública. Hoy, a medianoche, se cumple el plazo para la presentación de candidaturas para escaños de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). En el caso del Movimiento Al Socialismo  (MAS), este frente  seleccionó como  candidato a primer senador por Potosí a  Orlando Careaga, quien fue diputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) durante el gobierno del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Sobre ese postulante, Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados, reconoció que  no proviene de las organizaciones sociales, pero que en el momento de la selección  logró  "respaldo". "El primer candidato a senador es un empresario privado", comentó el legislador. El masismo también perfila en sus listas como  primera diputación plurinominal por Chuquisaca  a Martha Noya, exviceministra de la Mujer y exministra sin cartera de Goni. Lourdes Millares, diputada opositora, criticó al MAS porque tiene un discurso contra "el pasado", pero perfila como candidatos a personas ligadas al MNR. "Cómo se explica que el MAS, que tiene un contenido discursivo en contra del pasado, hoy tenga como candidatos a exautoridades de Gonzalo Sánchez de Lozada. El MAS dice que el pasado es malo, cuando ellos están promoviendo que ese pasado que tanto repudian hoy vuelva vestido de azul y avalado por la sigla del MAS", aseveró. Ante las críticas sobre esas nominaciones,  Edwin Mita, dirigente  de las  Juventudes del MAS en Chuquisaca,  hizo un llamado  a los masistas para que demuestren  madurez para aceptar a "exderechistas" en sus filas. "Las personas cometemos errores, pero se dan cuenta que el MAS es el único movimiento político que cambiará el país", afirmó el dirigente, según Fides. En Comunidad Ciudadana  se perfilan como candidatos al Legislativo a Edwin Herrera, quien fue militante del Movimiento Sin Miedo (MSM) y en la actualidad es asambleísta departamental de Sol.bo,  y a José Luis Bedregal, vocero de Sol.bo y quien tiene una trayectoria política vinculada al MSM, según ANF. En el caso de Bolivia Dice No, Tomás Monasterio, candidato a primer senador por Santa Cruz,   actualmente es diputado de Unidad Demócrata (UD),  la alianza que el Movimiento Demócrata Social selló con Unidad Nacional para las elecciones de 2014. Pablo Klinsky,  senador suplente de UD  y exdiputado,  es candidato al Senado por Bolivia Dice No.  Eliane Capobianco, candidata a  diputada plurinominal, hoy es legisladora  de UD. Por otro lado,  María Lourdes Landívar, candidata a diputada plurinominal por Bolivia Dice No,  es senadora de UD. El diputado de UD Luis Alberto Vaca también es candidato de Bolivia Dice No.  José Carlos Gutiérrez, diputado  de UD, es postulante a la reelección. En el caso del MAS, la diputada Susana Rivero se perfila como primera senadora por Beni. Ella en la actualidad es diputada del masismo  y fue ministra del gobierno de Evo Morales.  También está la diputada Valeria Silva,  quien se perfila como postulante a una diputación. Punto de vista

Jorge Dulon  analista político Algunos  pueden ser percibidos como "votables" En algunos casos los partidos políticos, por un tema de estrategia  de voto, de reconocimiento de la gente, con relación a los candidatos, deciden tomar en cuenta algunos nombres que pueden ser percibidos como "votables".  Generalmente hacen una medición, listas internas,  antes de elegir a sus candidatos para ver si éstos pueden ser percibidos como buenos políticos. También necesitan personas con experiencia política y en este caso seguramente han elegido a algunas personas que pueden tener una representación en el Parlamento con experiencia, en términos de trabajo legislativo. Pero lo que le pasa al MAS, particularmente, es que no tiene gente capacitada ni cuadros que hayan sistemáticamente preparado. Se ve de manera más obvia que ha tenido que acudir a gente del pasado que incluso perteneció, como ellos dicen, a los "neoliberales".