Plantean cerrar Viceministerio por no luchar contra racismo

Tras la decisión del Viceministro de Descolonización Félix Cárdenas de no investigar casos de racismo y discriminación al interior de la Cámara de Diputados, asambleístas de la oposición reaccionaron indignados por aquella afirmación. Un diputado planteó cerrar esa oficina por su manifiesta inoperancia para una lucha integral contra esos males. El diputado opositor Gonzalo Barrientos observa un delito de incumplimiento de deberes y una clásica posición de alguna autoridad, que por intereses partidarios o de poder, no hace su trabajo, por tanto, considera una actitud indignante para la población, porque la Constitución ordena que no se permita discriminación por cualquier motivo. Lamentó que haya una actitud selectiva en el Viceministerio de eludir la investigación contra los oficialistas, porque si fuera contra los opositores los procesos ya estuvieran avanzados, acotó. Barrientos anunció que pedirán que Cárdenas informe por qué no va realizar investigaciones al interior de la Cámara de Diputados. ¿Porque son del MAS? ¿Porqué con sus compañeros? o ¿Porque le indicaron que no lo haga? preguntó. "La decisión es totalmente ilegal e inconstitucional, vulnera los derechos humanos. Si vamos a tener un Viceministerio de esta manera, para qué sirve tener un Viceministerio", dijo. COSTA: VICEMINISTERIO ES UNA COMISARIA La diputada opositora Ximena Costa dijo que tras una evaluación al Viceministerio, la conclusión es que han creado una comisaría para perseguir a los racistas y discriminadores fuera del oficialismo, porque no les importa lo que sucede dentro del oficialismo. Costa sostuvo que la obligación del viceministro es investigar de oficio lo que pasa en cualquier instancia, incluyendo esta Asamblea porque el racismo es racismo en cualquier instancia y donde primero se debería erradicar es donde trabajan los representantes y las autoridades. Dijo que las declaraciones de Cárdenas prueban que la lucha contra el racismo es "simple discurso" y que en lugar de un Viceministerio han creado una simple comisaría para perseguir a los opositores. Ante las varias denuncias que surgieron en el seno de la Asamblea, indicó que está esperando que se constituya la Comisión Especial propuesta por Gabriela Montaño para tratar los temas en ese nivel. Remarcó la importancia de esta Comisión porque el Reglamento de la Cámara no alcanza para temas ni de acoso ni de racismo ni discriminación, por tanto, debe modificarse.