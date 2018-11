Agrandar la foto + Twittear Una alianza y cuatro organizaciones pol√≠ticas confirmaron que ir√°n a las primarias del 27 de enero de 2019 con binomios ¬†"√ļnicos", lo que quiere decir ¬†que las f√≥rmulas no competir√°n con otras. Adem√°s se conoci√≥ que entre 10 candidaturas hay s√≥lo una mujer. Hoy a las 23:59 se cumple el plazo para el registro de candidatos ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El 8 de diciembre, el organismo difundir√° ¬†la lista de los postulantes habilitados. El Partido Dem√≥crata Cristiano (PDC) es la √ļnica organizaci√≥n pol√≠tica que proclam√≥ a una mujer, ¬†Paola Barriga, ¬†como acompa√Īante de f√≥rmula del expresidente Jaime Paz Zamora. ¬†La jurista se destaca tambi√©n ¬†por su "afinidad religiosa" con ese partido pol√≠tico. Los candidatos de los otros cuatro frentes ¬†son hombres. El binomio de Unidad C√≠vica Solidaridad (UCS) resalta porque su candidato a la presidencia es un l√≠der ind√≠gena V√≠ctor Hugo C√°rdenas y su acompa√Īante es Humberto Peinado, un ¬†pastor evang√©lico. La alianza Comunidad Ciudadana apuesta por la dupla Carlos Mesa y Gustavo Pedraza, ambos intelectuales y de gran trayectoria acad√©mica. "El partido pol√≠tico no tiene que apropiarse de las instituciones, tiene que cumplir las normas, hacer un concurso de m√©ritos para que quienes est√©n a cargo ¬†de las instituciones sean profesionales ¬†que conozcan su funcionamiento y no sean militantes de partidos". Ese es el ideal que apuntala Pedraza. El diputado V√≠ctor Borda, del MAS, ¬†sostuvo que Mesa demostr√≥ y ratific√≥ una vez m√°s que "gobierna con sus amiguitos". "Se olvida de sectores hist√≥ricamente invisibilizados. Esa es la inclusi√≥n de la derecha, nos hubiera gustado que elija como su acompa√Īante a un ind√≠gena u otro de alg√ļn sector excluido". reproch√≥ Borda. Una fracci√≥n del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) impulsa la candidatura de Virgilio Lema, periodista tarije√Īo, que en el √ļltimo a√Īo ¬†cre√≥ una fundaci√≥n para reforestar la Reserva de Sama; ¬†y como candidato a vicepresidente, ese frente ¬†proclam√≥ a ¬†Fernando Untoja, ¬†ind√≠gena ¬†y fundador del partido Katarismo Nacional Democr√°tico. Otros bloques del partido informaron que hoy anunciar√°n m√°s binomios. El MAS, respaldado ¬†en una sentencia constitucional, registrar√° como binomio √ļnico a Evo Morales y √Ālvaro Garc√≠a Linera. Morales calific√≥ a Garc√≠a como su yunta "insustituible" y afirm√≥ que "un toro blanco y un toro negro son una yunta para trabajar por Bolivia". No obstante, el TSE definir√° el 8 de diciembre si el binomio masista est√° ¬†o no habilitado ¬†para las internas. En el referendo del 21 de febrero de 2016 ¬†el 51,3% de los electores dijo "No" a la reelecci√≥n. Mesa dijo "no m√°s Evo Morales no solamente porque el pa√≠s est√° agotado de un gobierno que ya ha dado lo que ten√≠a que dar y que se ¬†envileci√≥ con el paso del tiempo", por lo que reiter√≥ ¬† que el binomio masista "es ilegal" y por tanto -afirm√≥- "no podemos aceptar" su habilitaci√≥n. En las primarias, el Estado gastar√° 26,9 millones de bolivianos. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario