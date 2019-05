Presidente Duque recibe firmas contra la repostulaciÃ³n de Evo

Fotografia: twitter Agrandar la foto + Twittear "Gracias presidente Iv√°n Duque por recibir hoy el pedido de Luis Fernando Camacho, del Comit√© Pro Santa Cruz, para elevar una opini√≥n consultiva a Corte San Jos√© sobre si reelecci√≥n perpetua es derecho humano. Colombia fue garante de una Constituci√≥n que hoy Evo Morales viola en Bolivia", escribi√≥ anoche en su cuenta de Twitter Andr√©s Pastrana, ex presidente colombiano, que sirvi√≥ como nexo para que el dirigente c√≠vico cruce√Īo llegue hasta el mandatario del pa√≠s cafetero con el pedido de intermediaci√≥n ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ayer, Camacho viaj√≥ hasta Colombia en compa√Ī√≠a de Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia y amigo de Pastrana, con el fin de entregar 500.000 firmas recogidas durante tres meses en Bolivia para solicitar que Colombia, como garante de la nueva Constituci√≥n boliviana, pueda solicitar a la Corte de Derechos Humanos de la Organizaci√≥n de Estados Americanos que interprete el art√≠culo 23 del Pacto de San Jos√© de Costa Rica -la 'Carta Magna' de la OEA- y resuelva si los derechos pol√≠ticos ah√≠ consignados permiten a los presidentes presentarse a reelecciones m√°s all√° del l√≠mite impuesto en sus constituciones nacionales. Esta interpretaci√≥n fue usada por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia en la sentencia del 27 de noviembre de 2017, que permite a Evo Morales repostularse a la Presidencia en octubre, pese al l√≠mite constitucional y el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016. Este mismo concepto fue utilizado para reelecciones en Costa Rica, Nicaragua y en Honduras. Pastrana acompa√Ī√≥ su tuit con una fotograf√≠a en la que se lo ve al lado de Camacho y Duque, que sostiene uno de los libros con las firmas bolivianas. Tuto Quiroga tambi√©n poste√≥ una serie de fotograf√≠as en la que se observa a Camacho obsequi√°ndole una joya a Duque y al propio Quiroga fundi√©ndose en un abrazo con el presidente colombiano. "Gracias expresidente Andr√©s Pastrana, un dem√≥crata coherente y de principios, que est√° gestionando con Gobierno de Iv√°n Duque una consulta a Corte San Jos√© sobre reeleci√≥n perpetua, que no es derecho humano. Colombia recibi√≥ hoy miles de firmas", poste√≥ el ex presidente boliviano. Seg√ļn la prensa del Comit√© Pro Santa Cruz, Duque se comprometi√≥ a pedir de inmediato la opini√≥n a la CIDH. Hasta el cierre de esta edici√≥n, el presidente no reflej√≥ nada del encuentro en sus redes sociales, y se dedic√≥ publicar sus actividades de pol√≠tica interna de Colombia. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario