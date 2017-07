Fotografia: Diputados Bolivia Agrandar la foto + Twittear En medio de cuestionamientos de la oposición por las preguntas "regaladas" y "fáciles" en el examen escrito, anoche se confirmó que superadas las dos primeras etapas del proceso de preselección, 74 de los 95 aspirantes a los cargos del Tribunal Agroambiental (TA) y al Consejo de la Magistratura (CM) obtuvieron un puntaje igual o mayor a 36, lo que les permite pasar a la última fase: la entrevista. "Ante hechos indudables de corrupción, el servidor público deberá: a) Denunciarlos b) Fomentarlos c) No tomarlos en cuenta d) Ninguna de las anteriores", fue una de las 60 preguntas de selección múltiple que respondieron los aspirantes, varios de ellos calificaron la prueba como muy fácil. Les dieron dos horas para responder y la mayoría terminó en 45 minutos. Para el TA fueron habilitados 34 postulantes, de los cuales 23 son varones, 11 mujeres y 11 se autoidentificaron como indígenas. En cambio, para el CM se habilitaron 40 postulantes, de los cuales 30 son varones, 10 mujeres y seis autoidentificados como indígenas. Ayer, durante las primeras horas, se procedió con el sorteo de las preguntas para cada aspirante y se otorgó un tiempo de dos horas para la resolución de la prueba. Sin embargo, la prueba programada para las 08:00 se inició con 30 minutos de retraso por diferentes factores. Ya en horas de la tarde, los integrantes de la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa, con la participación de los delegados de la Universidad, procedieron con la calificación del examen escrito y la respectiva sistematización para establecer los postulantes habilitados para la entrevista, es decir, las personas que obtuvieron 36 puntos como mínimo o más, entre lo que es la calificación de méritos y el examen. "Tenemos un total de postulantes que van a la entrevista para el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental que llega a 74 postulantes, 40 en el Consejo de la Magistratura y 34 en el Tribunal Agroambiental", informó el presidente de la comisión Mixta de Justicia Plural, senador Milton Barón. Según los datos, de los 34 habilitados para el Agroambiental, 11 son mujeres, 23 varones y, de éstos, 11 se relacionan como indígena originarios, con lo que se cumple el criterio de paridad de género e indígena originario. Respecto a la Magistratura, 10 son mujeres, 30 varones y, de éstos, 16 se identifican como indígenas, con lo que también se cumple el criterio de plurinacionalidad y paridad de género. Por su parte, el delegado del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), Lorenzo Flores, explicó que éste fue un proceso difícil pero que, en todo caso, el Sistema Universitario tiene un compromiso con la sociedad de manera institucional que busca colaborar en la reforma de un sistema judicial que asfixia a la población. Flores recordó que, en la siguiente fase, el papel del Sistema Universitario se limita a ser veedor pero que, en todo caso, solicitaron a los asambleístas tener voz en la fase de entrevista y no ser meros espectadores. De acuerdo con el cronograma aprobado, la fase de entrevistas se iniciará este jueves hasta el día sábado y se prevé entrevistar 25 por jornada para posteriormente la Comisión Mixta de Justicia Plural eleve el informe respectivo ante la Presidencia de la Asamblea Legislativa y se convoque a la sesión respectiva para elegir a los preseleccionados. A su vez, Lorenzo Flores manifestó su confianza en sentido que el pleno de la Asamblea elija a los mejores y no por su mayoría habilitar a otros. "Ojalá los diputados y senadores tengan ese compromiso con la sociedad, de ser realistas y que interpreten además ese sentimiento de la ciudadanía", indicó. UN EXAMEN "MUY FÁCIL" Asambleístas de oposición cuestionaron la calidad de la prueba escrita que fue extraída de la batería de preguntas que elaboró el Sistema Universitario, y la calificaron de un examen "fácil y regalado". A la conclusión de la prueba, que se desarrolló en las instalaciones del Banco Central de Bolivia y a la que asistieron 94 de los 95 aspirantes, los postulantes la calificaron de "muy fácil". El senador de la opositora Unidad Demócrata (UD), Edwin Rodríguez, después de conocer los cuestionarios expresó su protesta al calificar este proceso como una burla y un regalo. Sin embargo, este hecho fue desvirtuado por el representante de la CEUB ante la Asamblea, Lorenzo Flores, quien reconoció que algunas preguntas "evidentemente, unas cuatro o cinco no deberían haber ingresado. Hemos asumido autocríticamente, aunque el que habla no ha estado propiamente en la elaboración, respetando la independencia y la autonomía de los tribunales. Respetamos a los colegas pero hay que asumir, hay que reflexionar, no debe volverse a repetir", dijo. Señaló que más de 25 inhabilitados en un proceso "sencillo" evidencia su grado de dificultad y que, por lo tanto, no hubo ni una nota de 30 puntos, algunos no terminaron su examen y que además la nota más baja es de 5,5. La prueba escrita tuvo una ponderación de 30 puntos y la calificación de méritos, 40. De estos 70 puntos, el puntaje mínimo para habilitarse a la entrevista es de 36. 