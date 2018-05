Qué hay detrás de la detención de Leyes

Agrandar la foto + Twittear La detención del alcalde de Cochabamba José María Leyes ha sido un golpe a quienes se encuentran conformando la oposición al Gobierno del presidente Morales. Más allá del hecho que marca un punto de inflexión respecto a la descomposición gradual de la política, lleva inmerso un sello característico del Palacio Quemado. Leyes es parte de una corriente vigorosa encabezada por el gobernador cruceño Rubén Costas; la detención del alcalde cochabambino representa una severa llamada de advertencia a quienes dispongan algún espacio para consolidar una propuesta electoral alterna que haga frente a la postulación del candidato del MAS. Se debe leer antes que a Leyes a Costas El gobernador cruceño parecería una seria amenaza creciendo un importante reducto electoral. Goza de un respaldo abrumador en una de las regiones clave en la pizarra electoral. Desde que es gobernador del departamento de Santa Cruz, Costas no ha parado de sumar apoyos que se han extendido y crecen allende de las fronteras regionales. La influencia del gobernador es determinante incluso en influyentes sectores de la sociedad cruceña que se han mostrado proclives al actual esquema. Costas no ha dejado de crecer en cuanto a votación se refiere y ha sido uno de las pocas figuras que se mantiene en su cargo después del revocatorio de 2009 que les costó el puesto a varios líderes políticos. Costas es un sobreviviente y desde esa posición no ha dejado de emitir señales a los opositores de otros departamentos. En La Paz mantiene afinidades con el alcalde Luis Revilla, en Beni con Ernesto Suárez en Cochabamba estaba fuertemente conectado a Leyes. Rubén Costas desprende apoyos importantes en la carrera anticipada rumbo a las elecciones de 2019. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario