Audios revelados por Unidad Demócrata (UD) exponen una conversación del fiscal departamental de Cochabamba, Óscar Vera, en que presiona a sus subalternos para que no presenten acusación formal contra el exalcalde de Cochabamba, Edwin Castellanos, y así se evite el juicio por el caso del puente caído en 2015. En las grabaciones se escucha al fiscal departamental persuadir a sus fiscales subalternos para que eviten presentar la acusación y, en lugar de aquello, hagan la solicitud para ampliar el tiempo de la investigación. Según los datos proporcionados en el video con el audio, Vera estaba conversando con los fiscales anticorrupción Sandra Mamani, Gustavo Ardaya y Juan Pablo Guzmán. Se escucha a Vera decir a sus subalternos que hay instrucciones superiores para que no se presente la acusación formal contra Castellanos, conocido como "Cholango". De hacerlo, se daría paso a un juicio. Los fiscales anticorrupción sostuvieron que sí se debería presentar la acusación, e incluso Ardaya propuso a Vera quitar el delito de conducta antieconómica y sólo dejar el incumplimiento de deberes, pero la autoridad del Ministerio Público se negó. "Eso no va a suceder, no se va a presentar acusación, seamos sinceros, les quiero ser sinceros". Los fiscales anticorrupción plantearon a Vera su preocupación porque, de presentar una ampliación del plazo de investigación, el caso podría extinguirse y se generaría responsabilidades para quienes permitieron la impunidad. En el audio, Vera ofrece a sus subalternos darles un instructivo para que procedan a pedir la ampliación, y él asumir las consecuencias. El fiscal departamental manifestó al resto de fiscales que ese tema "en el Órgano Judicial está controlado", y que no habrá procesamiento, pero de haber consecuencias él sería su "colchón". Los fiscales anticorrupción, al menos en lo que dura el audio, se negaban al pediro de Vera, e incluso Guzmán habló de renunciar por ese tema. El senador Yerko Núñez, senador por UD, quien presentó el audio en La Paz, manifestó quien la Fiscalía es un instrumento para garantizar la impunidad de oficialistas y perseguir a quienes piensan diferente. Pidió la destitución de Vera y calificó a la Fiscalía de "organización criminal", a la cual se debe desmontar. Nuñez anunció también que este caso se investigará en el Legislativo y se convocará al fiscal general Ramiro Guerrero, porque en el audio Vera dice que hay instrucciones superiores y su único superior es él.