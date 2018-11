Rupturas, sorpresas y peleas en el cierre de binomios para primarias

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Ya est谩n los nueve binomios, los 18 rostros que buscar谩n posicionarse en las elecciones primarias del 27 de enero. El cierre de las inscripciones del cuestionado proceso electoral tuvo de todo: la ruptura de 煤ltimo minuto de la Alianza Bolivia Dice No, la candidatura sorpresa del binomio de Pan-Bol con la dirigente Ruth Nina, las agresiones de militantes del MAS a Rafael Quispe y la exclusi贸n de la candidata Norma Pi茅rola. La jornada comenz贸 temprano. Pan-Bol madrug贸 con la inscripci贸n de la dirigente de las esposas de polic铆as Ruth Nina y el exfiscal Leopoldo Chui. A media ma帽ana, Tercer Sistema, del gobernador F茅lix Patzi, dej贸 su documentaci贸n, pero no fue hasta la tarde que oficializ贸 a su acompa帽ante, la enfermera Lucila Mendieta. Tras el rechazo de Nina (que termin贸 en Pan Bol) y la activista Xiomara Klinsky, la candidatura recay贸 en la joven militante de MTS Chuquisaca. La candidatura m谩s esperada -y m谩s rechazada- lleg贸 a mediod铆a. Un tumulto de funcionarios y bases esper贸 a Evo Morales y 脕lvaro Garc铆a Linera, del MAS. El Presidente prometi贸 dar una "paliza" a la derecha e hizo el "blooper" del d铆a al perder uno de sus zapatos en el ingreso al Tribunal Supremo Electoral (TSE). El momento m谩s tenso se vivi贸 con la inscripci贸n de Rafael Quispe. El diputado opositor, que apareci贸 en las listas del MAS tras el fallo en el padr贸n de militantes, se registr贸 para competir con Morales y Garc铆a en las primarias. "Ellos son candidatos truchos, el TSE les va a inhabilitar y s贸lo quedar铆a nuestro binomio", asegur贸. Su acompa帽ante, la exdirigenta del Conamaq, Juana Calle, dijo que las bases del MAS los respaldan. Quispe recibi贸 duros insultos por seguidores del MAS que se acantonaron en puertas del TSE. Incluso le quitaron su sombrero. Nada de eso le intimid贸 y dej贸 su documentaci贸n en ventanillas del TSE. Sin embargo, su postulaci贸n corre riesgo, ya que la normativa indica que las candidaturas deben ser presentadas por los delegados. En la tarde se presentaron dos frentes m谩s. La alianza Comunidad Ciudadana, que postula a Carlos Mesa y Gustavo Pedraza. El expresidente acompa帽贸 su inscripci贸n con una carta en la que pidi贸 al TSE que incluya en el an谩lisis de los requisitos el respeto al art铆culo 168 de la Constituci贸n, que proh铆be la reelecci贸n. Asegur贸 que si es Gobierno recuperar谩 la democracia y la institucionalidad. El binomio de UCS, formado por el exvicepresidente V铆ctor Hugo C谩rdenas y el pastor Humberto Peinado, se inscribi贸 sin sobresaltos y sin discursos, al igual que la dupla del MNR, compuesta por el tarije帽o Virginio Lema y el pace帽o Fernando Untoja. Pocos seguidores acompa帽aron estos registros y no hubo actos especiales. Ruptura Otra sorpresa fue la ruptura de la alianza Bolivia Dijo No, conformada por Dem贸cratas y UN. Las negociaciones fueron duras y no hubo consensos, por lo que Samuel Doria Medina dio por roto el pacto, declin贸 su candidatura, as铆 como la participaci贸n de su partido en las elecciones. Tambi茅n defini贸 apoyar la candidatura mejor posicionada, que ser铆a la de Carlos Mesa. Esto molest贸 a su aliado, que en un comunicado tild贸 de "cobard铆a pol铆tica" la decisi贸n del partido amarillo y asegur贸 que la salida de UN no afectaba la presentaci贸n de su binomio. M谩s tarde, el TSE declaraba improcedente la ruptura de la alianza y ya en la noche, se present贸 el binomio 脫scar Ortiz-Edwin Rodr铆guez. 聽 PI脡ROLA QUEDA FUERA Y FPV LLEGA AL 脷LTIMO Cerca de las 23:00, el PDC present贸 su binomio Jaime Paz-Paola Barriga. El otro binomio, Norma Pi茅rola-Ala铆n Rivero, no pudo ingresar al TSE porque su delegado no estaba acreditado. Fuertes insultos, empujones y golpes se cruzaron en el ingreso, y al final Pi茅rola no fue inscrita. En tanto, el FPV anunci贸 en la tarde que conversaba con Jorge Quiroga para presidenciable, pero cerca del cierre, a medianoche, present贸 al binomio Israel Rodr铆guez y Ariel Hurtado, dos ciudadanos poco conocidos en el 谩mbito pol铆tico. 聽 DOS VOCALES DENUNCIAN AMENAZAS Y PIDEN GARANT脥AS El vicepresidente del TSE, Antonio Costas, y la vocal Dunia Sand贸val denunciaron amenazas y solicitaron a la Defensor铆a del Pueblo garant铆as para su trabajo y su integridad. David Tezanos confirm贸 la informaci贸n y asegur贸 que ya se solicit贸 a todas las instancias del Estado que se activen los mecanismos de protecci贸n para los dos miembros del TSE. Las amenazas, seg煤n Tezanos, habr铆an sido p煤blicas, a trav茅s de declaraciones difundidas por diferentes medios de comunicaci贸n. El pasado 6 de noviembre, el vicepresidente del TSE, Gerardo Garc铆a, advirti贸 que el TSE deber谩 someterse a las consecuencias si es que inhabilita a su binomio Evo Morales-脕lvaro Garc铆a. Colectivos ciudadanos tambi茅n advirtieron con procesos a los vocales si habilitan a la dupla del MAS. El Defensor convoc贸 a las organizaciones sociales, pol铆ticas y plataformas ciudadanas a respetar la independencia del 脫rgano Electoral y a prescindir de toda forma de presi贸n. 聽 AN脕LISIS Marcelo Arequipa. Analista pol铆tico y docente universitario El rompecabezas de los binomios Tenemos un grupo de binomios a los que gen茅ricamente los llamo como los aburridos de la pol铆tica. Este grupo est谩 integrado por el binomio oficialista y por el de Carlos Mesa con Gustavo Pedraza. Este grupo destaca por mantener una actitud tradicionalista y conservadora, no se animan a salir y transgredir m谩s all谩 de sus fronteras de simpatizantes m谩s cercanos, aqu铆 no valen experimentos de fusi贸n gourmet sino mantener lo m谩s cohesionadamente posible a su n煤cleo de simpatizantes. Otro grupo de binomios al que gen茅ricamente los llamar茅 como la an茅cdota de la pol铆tica, su intenci贸n de voto es bastante limitada y, por lo mismo, est谩n dispuestos a cargar las tintas en las f贸rmulas de los perfiles de sus candidatos por dem谩s pol茅micos: una abogada medi谩tica, un pastor evang茅lico con perfil acad茅mico, un exponente te贸rico del katarismo. En un tercer grupo est谩n los denominados como la moneda sin leyenda, en la moneda boliviana junto con el valor nominal de 茅sta reza: "la uni贸n es la fuerza". Hasta aqu铆 la alianza integrada por UN y Dem贸cratas daba se帽ales correctas de estarse comportando como un partido institucionalizado, midiendo bien los tiempos electorales; pero finalmente eso termin贸 siendo una prueba piloto fallida de lo que se espera en el futuro sea el comportamiento m谩s recurrente de los partidos en Bolivia. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario