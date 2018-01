Santa Cruz: Sancionan estatuto y van por 'federalismo económico'

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear La Asamblea Legislativa Departamental sancionó ayer el Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz y el ejecutivo ya se plantea el siguiente paso para consolidar el proceso: avanzar hacia una autonomía económica federal. Así lo hizo conocer ayer el asesor general de la Gobernación, José Luis Parada. En un acto realizado ayer en el Centro de Educación Ambiental de la Gobernación, se dio lectura al documento que sanciona el estatuto devuelto por el Tribunal Constitucional, que a finales de diciembre -en su último día hábil y en una de las actuaciones finales de los tribunos que aprobaron también la repostulación de Evo Morales- declararon constitucional el texto votado por dos tercios en la Asamblea Legislativa Departamental en septiembre del año pasado. La sala elegida quedó pequeña ante la cantidad de gente invitada. Se vio en el lugar a ex consejeros departamentales, exconstituyentes y excongresistas del periodo republicano que habían formado parte de la Asamblea Pre Autonómica que redactó el estatuto. Recuerdos Cuando llegó el tiempo de los discursos Marco Mejía, presidente de la Asamblea Departamental, aseguró que la autonomía ha "tenido que vencer la inutilidad de los prejuicios que trataban de estigmatizar a nuestro pueblo. Fuimos fuertes en la resistencia, ganamos con la propuesta y la coherencia".

Luego recordó que el proceso pasó por varios referendos. Primero se recolectaron firmas para poder incluir en la elección de constituyentes una pregunta al país sobre si quería que la Asamblea creara un Estado con autonomías en el cónclave que no había comenzado en Sucre. Aseguró que cuando se temía que la Constituyente no cumpliera el mandato de ese referendo se recurrió a la democracia directa del "cabildo del millón" para crear una Asamblea Pre Autonómica a la que se le encargó la redacción del estatuto, que a su vez pasó por la validación de las urnas, al ser votado en el referendo del 4 de mayo de 2008 y aprobado por el 86% de los que fueron a votar.

Lo que vino después fue la negociación. El texto fue reconocido por la nueva Carta Magna, aunque bajo la condición que se adecue a la Constitución. Después, entre 2010 y 2014, los partidarios de Rubén Costas no lograron los dos tercios en la Asamblea Departamental para adecuar el estatuto, algo que se consiguió en esta legislatura. Luego de obtener la 'bendición' del Tribunal Constitucional, el departamento tendrá su estatuto en plena vigencia a partir de hoy a las 19:00, cuando el gobernador Rubén Costas lo promulgue en la plaza 24 de Septiembre. Será el tercer departamento en tenerlo vigente, tras Pando y Tarija.

"Que la constitucionalización de nuestro estatuto sirva para renovar la confianza en nosotros mismos, en lo que somos capaces de hacer. Sí, señores, estuvimos del lado correcto de la historia, juntos lo hicimos", dijo Mejía.

Las críticas

Los asambleístas del Movimiento Al Socialismo eran los 'invitados de piedra' a la sanción del estatuto. No votaron a favor de su aprobación en septiembre pasado, creían que faltaba 'socializarlo' más y ayer, Edwin Muñoz, uno de los voceros del MAS en la Asamblea Departamental, tuvo críticas para el texto. Consideró que del texto original de 2008 solo queda el 10%, que el 90% fue cambiado al ser compatibilizado con la Constitución (el primer estatuto contemplaba competencias en impuestos, Policía y recursos naturales) y asegura que este texto es mucho menos democrático que el antiguo. Señaló que en el de 2008 se anotó que los subgobernadores serían elegidos por voto directo, algo que siguieron los textos de Beni, Pando y Tarija, pero ahora, mientras esos departamentos practican la elección de las autoridades provinciales, el estatuto cruceño define que estos cargos serán elegidos por el gobernador.

Muñoz también llevó el fallo del Tribunal Constitucional sobre la reelección al evento. Recordó que la constitucionalización del estatuto fue aprobada por el mismo tribunal que permite a Evo Morales y a otras autoridades a repostularse sin esperar un mínimo de cinco años luego de cumplir dos periodos. "Estos dos fallos son inapelables e irrevisables", dijo Muñoz. ¿Autonomía federal?

Una vez que sea promulgado el estatuto, la pelea será económica. Así lo entiende Parada, que asegura que para que la autonomía traiga un Estado de bienestar se necesita redistribuir los recursos. Cuenta que el Gobierno central manejó en 12 años $us 232.000 millones, lo mismo que en los últimos 60 años y no por ello se tiene más salud, educación e infraestructura.

Para él, la próxima pelea será cambiar en la Asamblea Plurinacional todas las leyes que centralizan recursos departamentales para pagar competencias nacionales y la salud será la primera de ellas.

