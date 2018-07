TSE analiza flexibilizar requisitos para revocatorios

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear De 245 solicitudes de revocatoria de mandato, a 370 autoridades electas a escala nacional, que se tramitó ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), solo una prosperó y se realizará en noviembre de este año. Ante esta situación, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), José Luis Exeni, abrió la posibilidad de revisar los requisitos para la habilitación de un proceso revocatorio por iniciativa ciudadana. San Pedro de Bolpebra, un pequeño municipio ubicado en el departamento de Pando, con poco más de 2.000 habitantes, es el único que cumplió con los requisitos e irá a votar por el revocatorio del alcalde Erlin Hurtado Casanova del MAS. "Lo que hay que evaluar son los requisitos establecidos en la Constitución, en la ley, en el reglamento del Tribunal para ver en qué medida se está viabilizando o dificultando el ejercicio de este derecho político", dijo Exeni, según ABI. Para Exeni la iniciativa ciudadana presenta falencias en cuanto al cumplimiento de requisitos, pues los promotores no logran presentar libros con firmas equivalentes al 25% del padrón electoral en el caso de autoridades nacionales y departamentales y 30% para municipales. Fracasaron en el eje central Para el presidente de la Fejuve, Jesús Vera, el 'fracaso' del revocatorio que emprendió contra el alcalde de La Paz, Luis Revilla, se debió a un 'boicot' entre la Alcaldía y el Tribunal Electoral Departamental (TED). En Cochabamba, se registró en dos ocasiones la quema de libros de revocatorio al alcalde José María Leyes; el dirigente Abel Balderrama, aseguró que los promotores de la revocatoria pidieron a sus bases que se sumen, pero que las bases apoyaban a Leyes y por esto los quemaron. En el departamento de Santa Cruz se abrieron 37 solicitudes en municipios, incluido Santa Cruz de la Sierra, pero se cerraron debido a que los promotores no lograron las firmas en los plazos establecidos, según dijo el presidente del TED, Eulogio Núñez. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario